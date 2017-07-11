Muguruza, Dünya 1 numarası Kerber’i Wimbledon’dan eledi! Garbine Muguruza kimdir?

Wimbledon tek kadınlar dördüncü turunda Garbine Muguruza, Angelique Kerber'i 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle yenerek dünya 1 numarası Angelique Kerber'i turnuva dışına itti.

Kadınlar dünya sıralaması önümüzdeki haftadan itibaren yeni kraliçesine ‘merhaba’ diyecek. Wimbledon’da son iki yılın finalistlerini karşı karşıya getiren mücadelede Angelique Kerber’i üç setlik maçın ardından saf dışı bırakan Garbin Muguruza adını çeyrek finale yazdırdı. İlk seti 6-4 kazanmasına rağmen kalan iki sette servis ritmini tutturamayan ve rakibinin puan vuruşlarına cevap veremeyen Kerber’in Wimbledon serüveni böylelikle sona erdi.

Geçtiğimiz yıl finalde Serena Williams’a finalde kaybeden Alman tenisçi, bu seneki erken vedası sebebiyle WTA puanlarını da kaybederek, önümüzdeki hafta güncellenecek dünya sıralamasında liderliğini devredecek.

ANGELİQUE KERBER KİMDİR?

Angelique Kerber, profesyonel Alman tenisçi. Tenise üç yaşında başlamıştır. Dünya sıralamasında yükseldiği en yüksek sıra Dünya birnciliğidir. Profesyonelliğe 2003 yılında geçmiştir. Solak ve çift el backhand kullanan bir tenisçidir.

Doğum tarihi: 18 Ocak 1988 (29 yaşında), Bremen, Almanya

Boy: 1,73 m

Kilo: 68 kg

Ebeveynler: Beata Kerber, Slawomir Kerber

Ödüller: Bambi – Sport

Kardeşleri: Jessica Kerber

YENİ 1 NUMARA KİM?

Dünya 1 numarası olarak 34 hafta geçiren Kerber’in yeni sıralamada üçüncü basamağa düşmesi de kesinleşti. Simona Halep, Wimbledon’da yarı finale yükselmesi durumda yeni 1 numara olacak. Rumen tenisçi son dört isim arasına kalamazsa 1 numaraya Karolina Pliskova yükselecek.

GARBİNE MUGURUZA KİMDİR?

Garbiñe Muguruza İspanyol profesyonel tenis oyuncusu. Tenise 3 yaşında başlayan Muguruza, tek kadınlar sıralamasında 6 Haziran 2016 tarihinde 2. sırada yer alarak kariyerinin en yüksek derecesine ulaşmıştır.

Doğum tarihi: 8 Ekim 1993 (23 yaşında), Caracas, Venezuela

Boy: 1,82 m

Kilo: 73 kg

Kazanılan grand slam sayısı (tekler): 1

Ebeveynler: Scarlet Blanco, José Antonio Muguruza

Kardeşleri: Asier Muguruza, Igor Muguruza

Çeyrek final kuşaklar arası Venus Williams – Jelena Ostapenko

Deneyimli raket Venus Williams ise dördüncü turda karşılaştığı Ana Konjuh’u 64 dakikada süren karşılaşmada 6-3 ve 6-2’lik iki setlerle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kariyerinde 13. kez bu başarıyı gösteren Williams’ın çeyrek finaldeki rakibi son Roland Garros şampiyonu Jelena Ostapenko olacak. Elina Svitolina’yı 6-3 ve 7-6’lık iki setle deviren 20 yaşındaki Letonyalı, 37 yaşındaki Williams'ı yenmesi hâlinde kariyerinin ikinci Grand Slam yarı finaline çıkacak.

Kaynak:

Eurosport Türkiye

Wikipedia