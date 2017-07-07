Magazin dünyası Murat Dalkılıç - Merve Boluğur çiftinden gelen haberle sarsıldı. 2 yıllık evlilikleri sırasında haklarında birçok kez 'boşanacakları' iddiası çıkan çiftin, bu kez kesin bir şekilde ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

2 yıl önce dillere destan bir düğünle dünya evine giren Murat Dalkılıç – Merve Boluğur çiftinin boşanmaya karar verdiği iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Peki Murat Dalkılıç kimdir, kaç yaşında, Merve Boluğur ile boşandı mı? İşte Murat Dalkılıç – Merve Boluğur çiftiyle ilgili tüm gelişmeler…

KESİN BİR DİLLE YALANLAMIŞLARDI AMA…

Birkaç ay önce de ayrılacakları yönünde iddialar çıkan ve bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Murat Dalkılıç – Merve Boluğur, parmak ısırtan evliliklerinde sona geldi.

MURAT DALKILIÇ EVİ TERK ETTİ

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen ve zaman zaman yaptıkları kavgalarla magazin kulislerinde de konuşulan çiftten Murat Dalkılıç'ın evi terk ettiği ve Bodrum’a yerleştiği, Merve Boluğur’un ise İstanbul’da kaldığı ortaya çıktı. D Magazin'in haberine göre, bu gelişmelerin ardından ünlü çift, boşanma kararı aldı.

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983'de İzmir'de doğdu. Piyano eğitimi alan Murat Dalkılıç 15 yaşında ilk müzik grubunu kurdu. Kuşadası'nda orta öğretimi yıllarında basketbolcu olmaya karar verdi. Murat Dalkılıç, 15 yaşında okulda ilk müzik grubunu kurdu ve grubun solistliğini üstlendi. Kuşadasısporda profesyonel basketbolcu olduğunda 17 yaşındaydı. 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar verdi.

Murat Dalkılıç, müzik kariyerine ilk olarak kafe barlarda gitar çalarak başladı ve İzmir'in çeşitli gece kulüplerinin sonra tüm Türkiye'de sahne programlarına devam etti. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur.

Murat Dalkılıç, ilk olarak 2008 yılında Murat Boz ile düet yaptığı “Kasaba” şarkısıyla çıkış yaptı. Şarkı pek çok listede 1 numaraya yükseldi. 2009 yılında “La Fontaine” şarkısıyla başarısını devam ettirdi. Murat Dalkılıç, 2010 yılında çıkardığı “Merhaba” albümünü çıkardı ve albümden “Külah”, “Kıyamadım İkimize”, “Merhaba Merhaba”, “Dönmem” adlı parçalara video klip çekti. 2011 yılında Hepsi grubu ve Volga Tamöz ile beraber “Şık Şık” adlı parçaya düet yaptı. 2012 yılında çıkardığı “Bir Güzellik Yap” adlı albümünü çıkardı ve ilk klibi albümle aynı adı paylaşan “Bir Güzellik Yap” adlı parçaya çekti.

Murat Dalkılıç, Uganda'da inşaatı gerçekleştirilecek; içeriğinde okul, hastane, aşevi ve meslek okulu olacak yapı için, Kimse Yok Mu Derneği derneği ve Samanyolu Haber televizyonu tarafından başlatılan hayır kampanyası çerçevesinde, “İnsanlık Ölmedi” isimli Samanyolu Haber TV'de Ağustos 2011'de yayınlanan programda sanatçı telefonla yardım topladı. Kayahan, Seda Sayan, Ümit Sayın, Erhan Güleryüz, Murat Kekilli, İbrahim Erkal, Vatan Şaşmaz, Tolgahan Sayışman ve Erhan Ufak gibi ünlülerle birlikte Dalkılıç'ın da telefonla hayırseverlerle görüştüğü kampanyada yardım toplandı. Merve Boluğur ile 2013 yılının yaz aylarında başlayan ilişkisi 2014 yılının Aralık ayında sona ermiştir.

Murat Dalkılıç Çıkardığı Albümleri

2008 Kasaba

2009 Pardon

La Fontaine

2010 Merhaba

2012 Bir Güzellik Yap

2014 Daha Derine

Murat Dalkılıç'ın Video klipleri

2008 “Kasaba” Kasaba

2009 “La Fontaine” La Fontaine

2010 “Külah” “Merhaba”

“Kıyamadım İkimize”

“Merhaba Merhaba”

2011 “Dönmem”

“Şık Şık” (ft. Volga Tamöz & Hepsi) Şık Şık

“Çatlat” “Merhaba”

2012 “Bir Güzellik Yap” “Bir Güzellik Yap”

“Kader”

“Luzumsuz Savaş”

2013 “Bir Hayli”

“Neyleyim İstanbul'u”

2014 “Bu Nasıl Aşk” “Daha Derine”

“Derine”

2015

“Kördüğüm”

“Yani”

Murat Dalkılıç'ın Aldığı Ödüller

2009 Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2009 Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2009 Boğaziçi Üniversitesi Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2010 Pal Fm Müzik ödülleri En İyi Canlı Sahne Performansı

2010 Kral Tv Video Müzik Ödülleri Radyolarda En Çok Çalınan Sarkı “Kasaba”

2013 Radyo Boğaziçi Ödülleri En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı

2014 İstanbul Fm Altın Ödülleri En İyi Erkek Pop Erkek Sanatçı