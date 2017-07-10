Mustafa Ceceli evleniyor. Ünlü şarkıcı 9 yıllık eşinden sadece 1,5 ay önce boşanmasına rağmen yeni aşkıyla dünya evine girmeye hazırlanıyor. Peki Mustafa Ceceli kimdir, kaç yaşında, kimle evleniyor, düğünü nerede? İşte Mustafa Ceceli ile ilgili tüm gelişmeler...

Geçtiğimiz Mayıs ayında 9 yıllık eşinden ayrılıp yeni bir aşka yelken açan Mustafa Ceceli, bir kez daha dünya evine giriyor. Peki Mustafa Ceceli kimdir, kimle evleniyor, düğünü nerede?

MUSTAFA CECELİ KİMLE EVLENİYOR?

9 yıllık eşi Sinem Ceceli’den ayrılan Mustafa Ceceli, sosyetik güzel Selin İmer’le aşk yaşamaya başladı. Yıldırım aşkıyla birlikte olmaya başlayan ikili, kısa bir süre içinde de evlilik kararı alarak flaş bir karara imza attı.

DÜĞÜN NEREDE?

Selin İmer’le ilişkisi ortaya çıktıktan sonra büyük bir eleştiriye maruz kalan Ceceli, eleştirilere üzülmediğini açıkladı. Ceceli, düğün yapacak mısınız sorusuna ise aile içinde sade bir nikah olacak yanıtını verdi.

SELİN İMER KİMDİR?

Merhum iş adamı İnsel İmer ile Canan İmer'in kızları Selin İmer, 14 Ocak 1983’te doğdu. İtalyan Orta Okulu ve MEF Okulları'nda orta öğrenimini tamamlayan sosyetik güzel, ABD'ye giderek psikoloji, moda ve reklam üzerine eğitim aldı. Yedi yıl yurt dışında hayatını sürdüren Selin İmer, ülkeye döndükten sonra pek çok isimle anıldı. Selin İmer'in adı Doruk Kaya, Alican Ulusoy ve Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili gibi ünlülerle anılmıştı. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan ile adı anıldı. Fakat her iki isim de iddiaları yalanladı. Kürk giydiği için ünlü isimler tarafından eleştirilen Selin İmer, “Şuna param yetmiyor’ desene! Hayvanı ben mi katlettim?” cevabını vererek büyük tepki çekmişti. Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Selin İmer, Şeyda Coşkun'dan yardım alarak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 10 kilo vermeyi başarmıştı.

MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

Mustafa Ceceli (d. 2 Kasım 1980, Ankara), Türk şarkıcı, aranjör, albüm yapımcısı.

Ceceli, müzik hayatına 2003 yılında başlamasının ardından yapmış olduğu müzik düzenlemeleri büyük beğeni toplamıştır. 2007 yılında Enbe Orkestrası’nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu’nun Unutamam şarkısını seslendirdi. 2008 yılında Ceceli “Limon Çiçekleri” isimli ilk single çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. Kasım 2009’da kendi adını taşıyan “Mustafa Ceceli” albümünü yayımladı ve albüm MÜ-YAP’tan altın plak ödülü aldı. Bununla birlikte birçok müzik platformlarda ödüllerle dönmüştür. Sanatçı kendi albüm çalışmalarının yanı sıra aranjörlük işine de devam etmektedir. İkinci stüdyo albümü “Es”i ilk olarak dijital müzik platformlarda yayınladı. Albümün ismini taşıyan şarkısı dijital platformlarda tüm zamanların özellikle TTNet Müzik’te 9 milyonluk rakam ile en çok dinlenen ikinci, albümde bulunan “Sevgilim” şarkısı 7 milyon dinlenme oranıyla sekizinci sırada yer almaktadır. Ceceli’nin diskografisinde ayrıca bir derleme ve iki remix albüm bulunmaktadır. Aralık 2014’te üçüncü stüdyo albümü “Kalpten”i diskografisine eklemiştir. Sanatçı Lara Fabian ile Ağustos ayında proje single olarak yayınladıkları “Al Götür Beni” şarkısını Mustafa Ceceli yeni albümüne yer vermesi ile Kalpten albümünden çıkan tekli single niteliğini de taşımaktadır.