Neil Fingleton kimdir? Game Of Thrones’un Dev Mighty’si Neil Fingleton hayatını kaybetti!

Neil Fingleton hayatını kaybetti. Game Of Thrones dizisi oyuncularından olan ve dev Mighty karakterini canlandıran Neil Fingleton 36 yaşında yaşamını yitirdi. 2.33 metre boyu ile sinema tarihinin en uzun boylu oyuncularında olan Neil Fingleton’ın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki Neil Fingleton kimdir?

Neil Fingleton, 1980 doğumlu olan İngiliz aktör aynı zamanda profesyonel olarak basketbol da oynamıştır. Neil Fingleton, aynı zamanda 233 cm boyuyla İngiltere ve Avrupa’nın en uzun kişilerinden ve Dünya’nın en uzun 25 kişisi içinde yer almıştır. 2007’de Guinness Rekorlar Kitabı na girmiştir. Game of the Thrones dizisinde canlandırdığı dev Mighty karakteriyle bilinir. Ülkesi İngiltere dışında ABD, Yunanistan ve İtalya vb. ülkelerde basketbol oynayan Neil Fingleton kalp yetmezliğinden 25 Şubat 2017’de Durham, İngiltere’de ölmüştür.

Neil Fingleton, Game Of Thrones dışında X-Men, Jüpiter Yükseliyor, Doktor Who, 47 Ronin, The Avengers gibi filmlerde de rol aldı. Neil Fingleton, North Carolina Üniversitesi’nde basketbol bursu kazandı. İspanya’da Ciudad Real takımında oynarken ülkesine döndü ve gösteri dünyasında kariyer yapmayı seçti.