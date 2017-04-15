Nerede oy kullanacağım? Oy kullanma saatlerine dikkat!

Türkiye yarın yapılacak seçime kilitlendi. Anayasa değişikliği için sandık başına gidecek olan milyonlarca seçmen oy kullanma saatini beklemeye başladı. Yarın yapılacak referandumda 32 ilde oy kullanma saatleri, diğer illere göre bir saat erken başlayıp bir saat erken bitecek. Ayrıca haberimizden nerede oy kullanacağınızı sorgulayabilirsiniz. İşte oy kullanma saattleri...

Referanduma bir gün kaldı. Türkiye siyasi tarihinin en kritik oylamaların biri 16 Nisan 2017 Pazar yani yarın yapılacak. Anayasa değişikliği referandumunda “Evet veya Hayır” oyu kullanmak için milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Referandumu bekleyen seçmenlerin “Nerede oy kullanacağım?” sorusunun cevabı bugün YSK tarafından yanıtlanacak. Türkiye’nin doğusunda bulunan 32 ilde referandum için oy kullanma saatleri diğer illere göre bir saat erken başlayıp erken bitecek.İşte oy kullanma saatleri…

Oy kullanacağını yeri öğrenebileceğiniz “Seçmen sorgulama” sayfasına aşağıdaki linkten direkt olarak erişebilirsiniz.

YSK SANDIK SORGULAMA

Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devletten hem de YSK'nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında oy kullanırken dikkat etmeniz gereken konular aşağıda belirtilmiştir.

Oy Verme Saatleri :

Saat 07.00 – 16.00 arası : Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Saat 08.00 – 17.00 arası : Yukarıdaki illerin dışında kalan diğer iller

T.C. Kimlik Numaralı Kimliğinizi Unutmayınız!

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Oyunuzu Kullanırken Bunları Yapmanız Yasak!

Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “TERCİH” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.

Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

5. Engelli Seçmenler

Görme engelliler; felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelli açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemez.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez oy kullanma sırasında yardım edemez.

İsteyen görme engelli seçmen, yanlarında getirdikleri “Oy Pusulası Şablonu” aracılığı ile oylarını kullanabilirler.