Neymar kimdir? Neymar PSG’ye mi gidiyor?

Barcelona'nın dünyaca ünlü Brezilya'lı yıldızı için dedikodular bitmek bilmiyor. Birkaç haftadır PSG'ye transferi konuşulan Neymar kimdir? Nerede doğdu? Oynadığı takımlar hangileri?

Futbol dünyasını son dönemde en çok Neymar PSG’ye gidiyor mu? sorusunu soruyor. Henüz anlaşma imzalanmasa da Neymar’ın PSG’ye gitmesi yüksek bir ihtimal. Barca’nın ünlü yıldızı Neymar kimdir? Hangi kulüplerde oynadı? Nerede doğdu?

NEYMAR KİMDİR?

Neymar, 5 Şubat 1992 tarihinde Brezilya, Mogi das Cruzes'da doğmuştur. Tam adı Neymar da Silva Santos Júnior'dur. Annesinin adı Nadine Santos, babasının adı Neymar da Silva Sr'dır.

1999 yılında Portuguesa Santista takımının alt yapısında futbola başladı. 2003 yılında Santos alt yapısında futbola devam etti. Neymar 2009 sezonunda profesyonel oldu ve görev yapmaya başladı. İlk sezonunda Serie A'da 33 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asist yaparak profesyonel kariyerinin henüz ilk sezonunda Campeonato Paulista olarak bilinen Serie A'da Yılın Genç Futbolcusu ödülüne layık görüldü.

2010 sezonunda oynadığı 36 maçta 19 gol atıp, 10 golün de pasını vererek dünyada adından söz ettirmeye başladı. Henüz ikinci sezonundaki performansıyla Real Madrid, Inter, Chelsea gibi takımların transfer listesine girmeyi başardı.

2011 sezonunda çıktığı 31 maçta 23 gol attı.

25 Mayıs 2013 tarihinde 54 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanya La Liga takımlarından Barcelona‘ya transfer oldu. 2013 sezonunda 41 maçta forma giyen Neymar, 15 gol attı 15'de asist yaptı.

2009 da ilk defa U-17 kategorisinde Brezilya milli takım formasını giydi. Burada gösterdiği performansla 2010 FIFA Dünya Kupası finallerine alınması istendi. Brezilya futbolunun efsane ismi Pelé ve eski ünlü futbolcu Romário ve Formula pilotu Felipe Massa Neymar'ın Dunga tarafından 2010 Dünya Kupası'na çağırılmasını istedi. Fakat Dunga tunga tarafından açıklanan 23 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.

2010 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen Menezes, Neymar'a 10 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan hazırlık maçında ilk kez forma verdi. 11 numaralı forma ile sahaya çıkan Neymar bir de gol attı.

2014 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupasında da takımdaydı. Takımının yarı finale çıkmasında pay sahibiydi. Kolombiya maçında beline aldığı darbe sonrası omurga kemiği kırıldı ve Almanya ile oynanan ve 7-1 hezimetle sonuçlanan maçta oynayamadı.

Altyapı Kariyeri:

1999-2003 – Portuguesa Santista

2003-2009 – Santos

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2009-2013 – Santos

2013 – —– – Barcelona

Millî Takım Kariyeri:

2009 – Brezilya U-17

2011 – Brezilya U-20

2012 – Brezilya U-23

2010 – Brezilya