Oleksandr Karavaev kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karavaev nereli?

Fenerbahçe lige verilen arada ilk transferini yaptı. Oleksandr Karavaev hangi pozisyonlarda oynuyor? Oleksandr Karavaev kaç yaşında? Oleksandr Karavaev hangi takımdman geldi? İşte yeni transfer hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe lige verilen arada ilk transferini yaptı. Oleksandr Karavaev hangi pozisyonlarda oynuyor? Oleksandr Karavaev kaç yaşında? Oleksandr Karavaev hangi takımdman geldi? İşte yeni transfer hakkında merak edilenler...

Orta sahanın her iki tarafında da oynayabilen Oleksandr Karavaev, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev İstanbul'a geldi ve yarın sağlık kontrolünden geçecek. Oleksandr Karavaev, Fenerbahçe'nin 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampına katılacak.

OLEKSANDR KARAVAEV KİMDİR?

Fenerbahçe tarafından Zorya Luhansk’tan transfer edilen Oleksandr Karavaev kimdir? UEFA Avrupa Ligi’ndeki iki maçta da Fenerbahçe’ye karşı oynayan Oleksandr Karavaev 24 yaşında ve orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilme özelliğine sahip. 6 Avrupa Ligi, 1 Ukrayna Kupası ve 17 Ukrayna Ligi karşılaşmasında sahaya çıkan Karavaev, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı.