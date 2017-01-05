Oleksandr Karavaev kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karavaev nereli?

Orta sahanın her iki tarafında da oynayabilen Oleksandr Karavaev, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev İstanbul'a geldi ve yarın sağlık kontrolünden geçecek. Oleksandr Karavaev, Fenerbahçe'nin 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampına katılacak.
Fenerbahçe tarafından Zorya Luhansk’tan transfer edilen Oleksandr Karavaev kimdir? UEFA Avrupa Ligi’ndeki iki maçta da Fenerbahçe’ye karşı oynayan Oleksandr Karavaev 24 yaşında ve orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilme özelliğine sahip. 6 Avrupa Ligi, 1 Ukrayna Kupası ve 17 Ukrayna Ligi karşılaşmasında sahaya çıkan Karavaev, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı.