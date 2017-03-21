On Numara çekildi! İşte 20 Mart 2017 On Numara sonuçları

On Numara sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan 763. hafta On Numara çekilişinde on bilen iki kişi çıktı. Biri İzmir'den diğeri Kastamonu'dan iki şanslı kişi On Numara'dan yaklaşık 150 biner lira kazandılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

On Numara sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan 763. hafta On Numara çekilişinde on bilen iki kişi çıktı. Biri İzmir'den diğeri Kastamonu'dan iki şanslı kişi On Numara'dan yaklaşık 150 biner lira kazandılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 763. kez yapılan On Numara çekilişi sonuçları canlı yayında belli oldu. Çekilen 22 sayıdan on tanesini bilene büyük ikramiyenin verildiği On Numara çekilişinde bu hafta iki talihlinin yüzü güldü. On Numara oynayanların bilgisayar başında online olarak canlı yayında izledikleri çekilişte on bilen iki kişinin olduğu açıklandı. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve kazanılan ikramiye miktarları…

ON NUMARA SONUÇLARI 20 MART 2017

On Numara 763. haftanın kazandıran numaraları; 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 21, 25, 30, 38, 40, 45, 56, 58, 63, 72, 74, 75, 77 olarak belirlendi.

On Numara 20 Mart çekilişinde on bilen iki kişi 150 bin 865 lira otuz beşer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi, 763. hafta On Numara talihlilerinin kuponlarını İzmir’in Karabağlar ilçesi ile Kastamonu’nun Tosya ilçelerindeki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şu şekilde oldu; 9 bilen 80 kişi 2 bin 514 lira seksen beşer kuruş, 8 bilen bin 947 kişi 103 lira kırk beşer kuruş, 7 bilen 19 bin 95 kişi 20 lira yirmişer kuruş, 6 bilen 110 bin 189 kişi 3 lira altmış beşer kuruş, hiç bilmeyen 164 bin 815 kişi ise 3 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar.