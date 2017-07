On Numara sonuçları 10 Temmuz: Büyük İkramiye altıya bölündü! (MPİ)

On Numara çekiliş sonuçları resmen belli oldu. Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi sonrası büyük ikramiye hakkı kazanan iller belli oldu. Bu kez 6 kişinin bölüştüğü On Numara sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte merakla beklenen 10 Temmuz On Numara sonuçları...

Milyonlarca vatandaşımızın zenginlik hayaliyle şansını denediği 10 Temmuz 2017 tarihli On Numara sonuçları açıklandı. On Numara 779. hafta sonuçlarını ve şanslı numaraları öğrenmek için haberimizin içeriğini okuyabilirsiniz. İşte 10 Temmuz 2017 On Numara sonuçları…

İŞTE BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN İLLER

Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli ve KKTC. Tam 6 kişinin büyük ikramiyeye hak kazandığı On Numara’da Antalya’dan iki kişi büyük ikramiyeye hak kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA'DA HAFTANIN ŞANSLI NUMARALARI

10 Temmuz tarihli 779. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde;

04 14 15 30 32 33 34 35 36 38 39

40 42 45 48 52 61 64 65 74 75 80

ON NUMARA'DA İKRAMİYE DAĞILIMI

10 bilen kişi sayısı : 6 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46.678,65 TL 9 bilen kişi sayısı : 112 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.667,30 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.097 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89,30 TL 7 bilen kişi sayısı : 15.792 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 90.827 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 161.260 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ON NUMARA'DA NELER OLDU?

3 Temmuz tarihli 778. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde; 01-07-08-09-10-12-14-20-27-30-31-32-33-35-40-48-56-64-72-74-77-79