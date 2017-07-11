On Numara sonuçları 10 Temmuz: Büyük İkramiye altıya bölündü! (MPİ)

Milyonlarca vatandaşımızın zenginlik hayaliyle şansını denediği 10 Temmuz 2017 tarihli On Numara sonuçları açıklandı. On Numara 779. hafta sonuçlarını ve şanslı numaraları öğrenmek için haberimizin içeriğini okuyabilirsiniz. İşte 10 Temmuz 2017 On Numara sonuçları…
İŞTE BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN İLLER
Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli ve KKTC. Tam 6 kişinin büyük ikramiyeye hak kazandığı On Numara’da Antalya’dan iki kişi büyük ikramiyeye hak kazandı.
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ON NUMARA'DA HAFTANIN ŞANSLI NUMARALARI
10 Temmuz tarihli 779. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde;
04 14 15 30 32 33 34 35 36 38 39
40 42 45 48 52 61 64 65 74 75 80
ON NUMARA'DA İKRAMİYE DAĞILIMI
|10 bilen kişi sayısı :
|6
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|46.678,65 TL
|9 bilen kişi sayısı :
|112
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.667,30 TL
|8 bilen kişi sayısı :
|2.097
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|89,30 TL
|7 bilen kişi sayısı :
|15.792
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|22,60 TL
|6 bilen kişi sayısı :
|90.827
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,10 TL
|Hiç bilmeyen kişi sayısı :
161.260
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,00 TL
GEÇTİĞİMİZ HAFTA ON NUMARA'DA NELER OLDU?
3 Temmuz tarihli 778. hafta çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde; 01-07-08-09-10-12-14-20-27-30-31-32-33-35-40-48-56-64-72-74-77-79