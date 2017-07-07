Orkun Işıtmak kimdir: ne yaptı, neden tepki gösteriliyor?

3,5 milyondan fazla takipçisiyle Türkiye'nin en ünlü YouTube fenomenlerinden biri haline gelen 20 yaşındaki Orkun Işıtmak, 2013 yılında ortaya çıkan bir videosu nedeniyle zor günler geçiriyor. Peki Orkun Işıtmak neden tepki görüyor? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen fenomen Orkun Işıtmak, sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Orkun Işıtmak kimdir, ne yaptı, neden tepki gösteriliyor? İşte detaylar…

NEDEN TEPKİ ALDI?

YouTuber Orkun Işıtmak, geçtiğimiz gün Gezi Parkı eylemlerinde olduğu öne sürülen bir videosu nedeniyle sosyal medyada tepki gördü. Söz konusu videoda küfür ettiği ortaya çıkan Işıtmak, tepkiler üzerine Facebook hesabından bir açıklama yayınladı.

ORKUN IŞITMAK’TAN AÇIKLAMA

“Arkadaşlar,

Son yayınlanan videoları gördüm, haberim var. Bundan 2-3 hafta önce de yine bana benzediği iddia edilen birinin polislere küfür ettiği bir video yayınlanmıştı. Yine benzer bir şey yaşıyoruz.

Her zaman size karşı samimi ve dürüst oldum, bu sefer de farklı olmayacak.

Son videolardan bir tanesi gerçekten de bana ait. 15-16 yaşımda, gençlik heyecanımla etrafımdaki atmosferin de gazına gelip söylediğim saçma sapan bir ifadeyi içeriyor. Ama onun dışında da polisimize hakaret etmek, tehditler savurmak zaten haddim değil.

Aramızda ufakken yaptığı saçmalıklara bakıp utanmamış birisi varsa parmak kaldırsın. Ben 4 yıl önceki o davranışımdan dolayı pişmanım. Bana hiç yakışmadı, biliyorum, ama yıllar geçtikçe, yaşım ilerledikçe ve sağlıklı karar verebilir hale geldikçe böyle bir şey yaptığımı dahi unutmuşum.

Daha 15 yaşındayken yaptığım bir şeyin birtakım başka görüntülerle birleştirilmesinden doğmuş böyle bir polemikle gündeminizi işgal ettiğim için kötü sözlerimle incittiğim herkesten çok özür diliyorum. Ben bir siyasi figür değilim, tek amacım beni seven insanları eğlendirmek.

Bugüne kadar videolarımda saygı çerçevesi dışına çıkmamak ve iyi örnek olmak uğruna neler yaptığımı herkes bilir. Ben çizgimi bozmadan devam ediyor olacağım ve size layık olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Sevgiler”

YOUTUBE’TA CİDDİ ABONE KAYBETTİ İDDİASI

Tepki gördüğü olayla ilgili videoyu kabul eden Işıtmak’ın YouTube’ta hatırı sayılır bir abone kaybettiği iddia ediliyor. 20 yaşındaki genç YouTube fenomeni ile ilgili bir soruşturma açılacağı iddiası ise henüz netlik kazanmadı.

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Orkun Işıtmak, İstanbul Üniversitesinde, İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyor. Birkaç yıl önce oyun videoları ile tanınmaya başlayan Işıtmak, YouTube’ta 3,5 milyondan fazla bir abone sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Günden güne abone sayısını artıran genç YouTuber, diğer fenomenlerle de videolar çekerek kanalını ve abone sayısını iyice genişletti. Işıtmak, en gelecek vaad eden YouTuber yıldızları arasında gösteriliyor.