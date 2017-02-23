Osmanlıspor Olympiakos maçı hangi kanalda? Osmanlıspor Olympiakos maçı nasıl canlı izlenecek?

Ankara temsilcisi Osmanlıspor, Avrupa Ligi maçında Olimpiakos karşısında. Osmanlıspor Olimpiakos maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Osmanlıspor Olympiacos maçı ayrıntıları...

Osmanlıspor Olympiacos maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? Osmanlı Olympiakos maçını şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri? Temsilcimiz Osmanlıspor’un tur arayacağı maç öncesi taraftarlar bu soruların cevabını merak ediyor. İşte ayrıntılar…

OSMANLISPOR OLYMPİACOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Tivibuspor 2'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi AMKSPOR canlı anlatım servisi farkıyla da takip edebilirsiniz. Osmanlıspor Olympiacos maçını Azerbaycan’da yaşayan okurlarımız İdmanTV üzerinden şifresiz olarak takip edebilirler. İdman TV internet sitesi üzerinden de yayın yapmaktadır.

MAÇ AYRINTILARI

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi’nde tarih yazmaya hazırlanıyor. Mor-sarılılar son 32 turunda geçen hafta Yunanistan’da deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Olympiakos ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak maçı Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Istvan Vad yönetecek. Konuk ekipte ilk maçta kırmızı kart gören savunmadan Bruno Viana bu mücadelede görev yapamayacak.

Temsilcimiz Osmanlıspor bu sezon muhteşem bir grafik çizdiği UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında hiç kaybetmedi. Başkent temsilcisi, Osmanlı Stadı’ndaki altı karşılaşmada beş galibiyet, bir beraberlik alırken kalesinde sadece bir gol gördü. Türkiye’de daha önce oynadığı iki maçı da kaybeden Olympiakos ise bu sezon Avrupa’da dış sahada iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgiyle inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

Muhtemel 11'ler

Osmanlıspor: Karce, Vrsajevic, Prochazka, Tiago Pinto, Luis Carlos, Musa, Bifouma, N'diaye, Regattin, Webo

Olympiakos: Leali, Figueiras, Boita, Da Costa, Cissokho, Andre Martins, Retsos, Seba, Fortounis, Androutsos, Cardozo