Ostersunds Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz mi?)

Galatasaray sezonu açıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa'dan uzak kalan sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi 1. tur ilk maçında İsveç'in Ostersunds takımına konuk oluyor ve 2017-2018 sezonuna merhaba diyor. Peki Ostersunds Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gomis, Belhanda ve Maicon gibi yıldızlara yeni sezona merhaba diyen Galatasaray, bugün ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı kırmızılılar Avrupa Ligi ön eleme 1. tur maçında bugün İsveç’in Ostersunds takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki Ostersunds Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

CİMBOM BİR YIL ARANIN ARDINDAN DÖNÜYOR

2015-2016 sezonunun ikinci yarısında aldığı Financial Fair Play cezası nedeniyle Avrupa’dan bir yıl uzak kalan Cimbom, bir yıllık aranın ardından evine geri dönüyor. Sarı kırmızılıar bugün Avrupa Ligi’ne kalmak için ilk sınavına çıkıyor.

BELHANDA VE EREN’İN DURUMU ŞÜPHELİ

Yeni sezon öncesi birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Galatasaray, rakibinin karşısına bazı yıldız oyuncularından da yoksun çıkacak. Cimbom, yönetimle anlaşmazlığa düşen ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Sneijder zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Hazırlık maçında sakatlanan Eren ve Belhanda’nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

OSTERSUNDS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Son İsveç kupası şampiyonu Ostersunds ile temsilcimiz Galatasaray arasında oynanacak Avrupa Ligi 1. tur karşılaşması saat 20.00’de naklen ve şifresiz olarak Kanal D’den yayınlanacak.