Panathinaikos – Fenerbahçe maçı şifresiz izle: Euroleague’de Fenerbahçe avantaj peşinde!

Panathinaikos - Fenerbahçe maçı şifresiz izlemek mümkün mü? THY Avrupa Ligi play serisinde ilk maçlar bu akşam başlıyor. Türkiye'yi temsil eden üç takımdan Fenerbahçe, Panathinaikos ile serinin ilk maçında bu akşam Yunanistan'da karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'da başlayacak olan Panathinaikos - Fenerbahçe maçını şifresiz nasıl izleyebilirsiniz detayları ile haberimizde.

Fenerbahçe, Euroleague'de play off ilk karşılaşmasında Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk iki maçı Yunanistan’da oynayacak olan Fenerbahçe, Panathinaikos’a karşı avantaja elde etmek için bütün gücünü ortaya koyacak. Fenerbahçe’de hedef Final Four’a kalmak. Fenerbahçe, bu yüzden güçlü rakibi ile deplasmanda oynayacağı üstüste iki maçın birinden galip gelmek istiyor. Peki Panathinaikos – Fenerbahçe maçı nasıl şifresiz izlenir? Detaylar haberimizde.

OBRADOVIC “SAHA AVANTAJINI ÇOK İYİ KULLANAN BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ”

Euroleague'de Final-Four'a kalacak takımı belirleyecek olan eşleşme öncesinde Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Kostas Sloukas açıklamalarda bulundu. Panathinaikos ile oynayacakları serinin, deplasmanda oynanacak olan ilk maçı öncesinde değerlendirmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı, saha avantajını çok iyi kullanan bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirterek, “Her play-off döneminde olduğu gibi sert maçlar oynayacağız. Play-off, basketbol için en keyifli dönemdir. Saha avantajını her zaman çok iyi kullanan bir takıma karşı oynayacağız. Ayrıca Panathinaikos çok da iyi bir takım. Bazı önemli oyuncuları sakatlıklardan döndü. Bizim için iyi olan, şu anda sağlıklı ve tam kadro olmamız. Bu seri çok enteresan olacak” ifadelerini kullandı.

PLAY OFF MAÇLARI PROGRAMI

Fenerbahçe, THY Euroleague play-off serisi ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk oluyor. Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın tur atlayacağı eşleşmede, ilk maç bu akşam Atina'da OAKA Arena'da saat 21.00'de başlayacak. Normal sezonu 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan Panathinaikos, 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırayı alan Fenerbahçe karşısında saha avantajına sahip oldu. İkinci maçı da Atina'da oynanacak eşleşmede üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak. Panathinaikos – Fenerbahçe serisinde durum 2-2 olursa beşinci ve son maç Atina'da oynanacak ve Dörtlü Final'e kalan takım belli olacak.

Eşleşmenin maç programı şöyle:

Yarın: 21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

20 Nisan Perşembe: 21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

25 Nisan Salı: 20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods

27 Nisan Perşembe: 20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods

(Gerekirse) 2 Mayıs Salı: Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

(Gerekirse – Saati daha sonra belli olacak)

PANATHINAIKOS – FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

THY Euroleague play off serisi ilk maçında Panathinaikos – Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.00’da başlayacak Panathinaikos – Fenerbahçe maçını BeIN Sports canlı olarak yayınlayacak. Bu maçı nesine.com’dan üye olmanız halinde online şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Panathinaikos – Fenerbahçe maçı şifresiz izle