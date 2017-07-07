POMEM sınav sonuçları açıklandı (20. dönem) 2017

Binlerce adayın başvurduğu 20. Dönem POMEM sınav sonuçları resmen açıklandı. POMEM sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar haberimizi okuyarak sınav sonuçlarını öğrenebilirler. İşte detaylar...

POMEM sınavı ile ilgili beklenen açıklama geldi. 20. Dönem POMEM başvuru sonuçları resmen açıklandı. Polis Akademi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve binlerce adayın katıldığı sınav sonuçlarına haberimizin içeriğinde ulaşabilirsiniz. İşte 20. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama sayfası…

POMEM SINAV SONUCU AYRINTILARI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 285 bin kişinin başvurduğu 20'inci Dönem POMEM sınav sonuçlarını açıkladı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) polis olarak yetiştirilmek üzere 7 bin 423’ü erkek, bin kadın olmak üzere toplam 8 bin 423 asıl aday belirlendi.

Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldı.

POMEM SINAV SONUÇLARI (TIKLA SORGULA)

8 bin 423 ASIL ADAY BELİRLENDİ

POMEM'lerde eğitime alınacak adayların sayısına göre, sınavda başarılı olan 10 bin asıl aday belirlendi. EGM'den yapılan açıklamaya göre, asıl kazanan adayların POMEM'lere geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağırılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı'nın ‘http://www.pa.edu.tr/' internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.