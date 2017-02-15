PSG – Barcelona geniş maç özeti izle: Di Maria, Barcelona’yı parçaladı (PSG 4-0 Barcelona)

PSG'den Barcelona'ya farklı tarife: 4-0. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, Barcelona'yı 4-0 yenerek büyük avantaj sağladı. Di Maria, biri serbest vuruştan ilk müthiş gol atarak Barcelona galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Paris Saint Germain Barcelona maç özeti haberimizde. PSG - Barcelona maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

PSG'den Barcelona'ya farklı tarife: 4-0. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, Barcelona'yı 4-0 yenerek büyük avantaj sağladı. Di Maria, biri serbest vuruştan ilk müthiş gol atarak Barcelona galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Paris Saint Germain Barcelona maç özeti haberimizde. PSG - Barcelona maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

PSG, Barcelona’yı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 4-0 yenerek gecenin skoruna imza attı. Messi, Iniesta, Neymar ve Suarezli Barcelona, Paris’te oynanan maçta PSG’ye yenilerek şok bir yenilgi aldı. Eski Real Madridli Di Maria’nın bir serbest vuruştan olmak üzere iki gol atarak yıldızlaştığı maçta Barcelona sahadan farklı bir şekilde mağlup ayrıldı. PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona’yı 4-0 yenerek büyük bir avantaj elde etti.

PSG BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Barcelona’ya Paris Saint Germain’den farklı tarife. Di Maria’nın yıldızlaştığı ve gol perdesini maçta PSG sahadan 4-0 galip ayrıldı. Parc des Princes Stadı’nda oynanan maçta Ligue 1’de son 4 sezonun şampiyonu PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu’nda turnuvanın favorilerinden Barcelona’yı 4-0 ile sahadan sildi ve taraftarlarına unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı.

PSG – BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLA

Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgilerinden birini alan Barcelona, PSG tarafından adeta bozguna uğratıldı. İlk yarım saatte oyunu Barcelona yarı sahasına yıkan PSG, 18. dakikada Angel Di Maria’nın serbest vuruştan attığı müthiş gol ile öne geçti. Yeni transfer Julian Draxler 40. dakikada Verratti’nin asistinde farkı ikiye çıkardı ve devrenin skorunu belirledi.

Doğum gününü kutlayan Arjantinli forvet Di Maria, 55. dakikada bir daha sahneye çıktı ve farkı üçe çıkardı. Maçta gol perdesini kapayan isim Edison Cavani oldu. Oldukça formda bir sezon geçiren Uruguaylı santrfor, 71. dakikada durumu 4-0 yaptı ve maçın sonucu belirledi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 8 Mart’ta Camp Nou’da oynanacak.

PSG 4-0 BARCELONA

PSG: Trapp, Kimpembe, Marquinhos, Verratti (24 Nkunku 69′), Cavani, Di María (7 Lucas 61′), Meunier, Matuidi, Kurzawa, Draxler (10 Pastore 86′), Rabiot

Barcelona: ter Stegen, Piqué, Busquets, Iniesta (Rakitić 72′), Luis Suárez, Messi, Neymar, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes (Rafinha 58′), Umtiti

Goller: Di Maria (18, 55), Draxler (40), Cavani (72)