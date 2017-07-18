PYBS 2017 sonuçları açıklandı mı? (Bursluluk sonuç öğrenme ekranı)

PYBS 2017 sonuçları belli oldu ancak açıklanması bekleniyor. Adaylar, PYBS sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Peki PYBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

2017 PYBS sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce aday PYBS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki PYBS sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, PYSB sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte PYBS sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 Haziran’da gerçekleştirilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için yaptığı duyuruda, sonuçların resmen 18 Temmuz’da açıklanacağını açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrası merakla bugünü bekleyen binlerce öğrenci, hala sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçların MEB’in resmi internet sitesi ve ÖDSGM sitesinden açıklanması bekleniyor.

MEB SİTESİNDEN SONUÇLARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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PYBS BURSLARI NE KADAR? ÖĞRENCİLERE KAÇ PARA VERİLECEK?

Bursluluk sınavına giren ve bu sınavda başarılı olan öğrencilere burslar 3 ayda yatırılır. Senede 4 kere yatırılan bursların ilki genelde Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında ilk yatırılan ayı takiben 3 ayda bir yatırılır. Bursların 475 TL olarak yatırılması bekleniyor.