PYBS sonuçları için saat belli mi? (PYBS sonuçları kontrol sistemi 2017)

PYBS'de sonuçlar bekleniyor, binlerce öğrencinin girdiği bursluluk sınavının bugün açıklanacağı dün MEB tarafından duyurulmuştu. Peki MEB, PYBS sonuçlarını saat kaçta açıklayacak? PYBS sonuçlarını bekleyen adayları heyecanlandıran duyurunun ardından bekleyiş devam ediyor. PYBS sonuçlarının nasıl kontrol edileceğine dair detaylar haberimizde...

PYBS heyecanı sürüyor, PYBS sonuçları öğrenciler ve velileri tarafından heyecanla bekleniyor. PYBS’de sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesi üzerinden yayınlanacak ve TC kimlik numarasının yanında, doğum tarihi girilerek görüntülenecek. PYBS sonuçlarının henüz saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi olmasa da mesai saatlerinin bitimine kadar açıklanması bekleniyor. Birçok veli ve öğrenci PYBS’de hangi işlemlerin yapılacağını, ilk bursun ne zaman yatacağını ve ne kadar burs verileceğini merak ediyor. Haberimizin devamındaki detaylarla sorularınıza cevap bulabilirsiniz…

PYBS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

PYBS sonuçları internet üzerinden açıklanacak. PYBS sonuç ekranı ise “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek. PYBS sonuçlarına ulaşmak için TC Kimlik numarası ve doğum tarihi girilerek ulaşılacak.

PYBS sonuçları açıklandığında, aşağıdaki linkte tıklayarak ulaşacağınız sayfada T.C kimlik numarası, doğum tarihi ve ekranda görülen güvenlik kodunu girerek öğrenebilirsiniz. İşte PYBS sonucu için direkt bağlantı!

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PYBS BURSLARI NE KADAR? ÖĞRENCİLERE KAÇ PARA VERİLECEK?

Bursluluk sınavına giren ve bu sınavda başarılı olan öğrencilere burslar 3 ayda yatırılır. Senede 4 kere yatırılan bursların ilki genelde Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında ilk yatırılan ayı takiben 3 ayda bir yatırılır. Bursların 475 TL olarak yatırılması bekleniyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıfların PYBS sonuçları Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr http://odsgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihlerinin henüz ne zaman yapılacağı belli değil.

Yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz Bakanlığın http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onaylayıp ve mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.