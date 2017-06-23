Ramazan Bayramı hava durumu: Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava nasıl olacak? Milyonlarca vatandaş bayram için hazırlıklara başladı, havaları merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram öncesi hava durumunu açıkladı. İşte yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı hava durumu...

Türkiye’de bayram heyecanı başladı. Bu bayramda yakınlarını ziyaret etmek ve tatil yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarımızı bayramda havaların nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla gibi tatil yörelerinin gözde şehirlerindeki hava durumlarını sizler için araştırdık. İşte Türkiye’de bayram hava durumu…

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde yağış beklenmediğini ve bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceğini açıkladı.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

MGM, Türkiye'de bir süredir havaların mevsim normallerinin altında seyretmesiyle ilgili olarak da; havaların ülke genelinde bu kez mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üstünde seyredeceğini belirtti.

BAYRAMDA BÜYÜK İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İstanbul: 33

Ankara: 33

İzmir: 36

Bursa: 34

Adana: 35

Antalya: 35

Gaziantep: 34

Kayseri: 32

Konya: 32

Mersin: 34