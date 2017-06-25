Bayram mesajları: Bu önemli günde atabileceğiniz en manalı bayram mesajları (2017)

Oruçlar tutuldu, Ramazan ayı tamamlandı ve bayram geldi. Ramazan bayramını tebrik etmek isteyen birçok vatandaş internet üzerinde bayram mesajları konusunda aramalar yapmaya başladı. Kendine en uygun bayram mesajlarını arayan vatandaşlar için derlediğimiz bayram mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Ramazan Bayramı için en güzel tebrik mesajları...

Yurtta bayram coşkuyla kutlanıyor. Bayrama erişmenin huzurunu yaşayanlar birbirlerinin bayramlarını tebrik edecek. Bayramda paylaşabileceğiniz en güzel bayram mesajlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Sevdiklerinden uzak olan, bayramlarını mesajla kutlayacak olanlar için derlediğimiz bayram mesajları haberimizde. Birçok vatandaşın heyecanla beklediği ve kavuştuğumuz bayram için özel mesajlar…

BAYRAM MESAJLARI 2017

* Ya Rabbi sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Hayırlı Bayramlar.

* Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

* Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun…

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Bayramın kutlu olsun…

Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun canım dostlarıma.

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Ramazan bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Allah'a şükürler olsun Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

Dualarım sizinle bir daha ki Ramazan Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Ramazan Bayramı'nız hayırlı olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramı.nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle..

Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.