Reflüyü azaltan 12 öneri

Hatalı beslenme tarzımızın ve davranışımızın faturasını da genellikle midemizde yanma ve ağrı gibi sorunlarla ödemek zorunda kalıyoruz. Özellikle reflü hastalarında bu yakınmalar daha da şiddetli boyutlara ulaşabiliyor, hatta başka sağlık sorunlarını da tetikleyebiliyor.

Hatalı beslenme tarzımızın ve davranışımızın faturasını da genellikle midemizde yanma ve ağrı gibi sorunlarla ödemek zorunda kalıyoruz. Özellikle reflü hastalarında bu yakınmalar daha da şiddetli boyutlara ulaşabiliyor, hatta başka sağlık sorunlarını da tetikleyebiliyor.

Örneğin göğüs bölgesinde veya kalpte ağrı ya da çarpıntı gibi ‘kalp krizine' benzer şikayetler gelişebiliyor. Daha da önemlisi, yemek asidi reflü hastalarında akciğerlere doğru kaçtığında nefes darlığı, hatta astım gibi ciddi sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor.

Örneğin göğüs bölgesinde veya kalpte ağrı ya da çarpıntı gibi ‘kalp krizine' benzer şikayetler gelişebiliyor. Daha da önemlisi, yemek asidi reflü hastalarında akciğerlere doğru kaçtığında nefes darlığı, hatta astım gibi ciddi sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor.

İşte reflü hastalarının dikkat etmeleri gereken noktaları…



Midenizi tıka basa doldurmayın. Çünkü, reflü hastalarında mide boşalma zamanı gecikiyor. Bu nedenle aşırı yemek sonrasında; hazımsızlık, karın şişliği ve gaz şikayetleri gibi yakınmalar olabiliyor. Aşırı yağlı, kızartmalar, acı, ekşi gibi ağır besinlerden uzak durun. Çünkü bu besinler reflü belirtilerini arttırıyor, rahatsızlık oluşturuyor.

3-Yeşil sebze, et, baklagiller gibi protein ağırlıklı gıdalara yönelin. Gazlı içecekler reflüyü tetiklediği için bu tür içeceklerden kaçının. Bunun yerine su (ılık),yağsız ayran, doğal üzüm suyu ve komposto gibi içecekleri tüketin.

Reflü hastalığını tetikleyen çikolata, turşu, acı biber, pul biber, çiğ soğan ve sarımsak gibi besinlerden uzak durmanız çok önemli. Bunların yanı sıra yine reflü yakınmalarını artıran sirke, kola ve gazoz gibi içeceklerden de kaçının. Yağlı besinler mide asidinin yukarıya kaçıp yemek borusunda harabiyet oluşturmasına yol açabiliyor.

İlaçlarınızı ihmal etmeyin

Başucunuz yaklaşık 15-20 cm yüksek olacak şekilde yatmanız uygun olacaktır. Böylece yerçekimi etkisi ile mide içeriğinin yemek borusuna kaçması engellenmiş olursunuzYatarken başınız ile vücudunuzun üst kısmının yüksekte olmasını sağlayın. Yastığınızın başucunu 20 santim kadar yükseltirseniz, mide içeriğinin yemek borusu ve yutak bölgesine doğru kaçışını önleyebilirsiniz.

Dar pantolon ve korse mide asidinin yemek borusuna ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle bol pantolonları tercih edin. Karın basıncının artmasına ve reflü şikayetlerinin ortaya çıkmasına yol açtığı için sıkı kemer kullanmayın. Karın basıncını artıran sporlar reflünün şiddetini artırıyor. Egzersiz yapıyorsanız ağırlık kaldırma ve ıkınma gibi karın basıncını artıran spor türlerinden kaçının. Stres reflü hastalığını tetikleyen önemli bir faktör. Tüm faktörler doğru uygulansa da (gıda, ilaç gibi) stresli bir yaşam reflüyü tetikler. Bu nedenle sakin, mutlu ve huzurlu bir yaşam reflü ile mücadeleyi kolaylaştırıyor.