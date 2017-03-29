Üç aylar bugün başladı ve Regaip kandili zamanı da geldi. Regiab kandili tam olarak ne zaman hangi akşam idrak edilecek? Regaip kandili için neler yapmak lazım gelir? İşte Regaip kandilinde yapılan ibadetler ile ilgili detaylar...

Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ve Regaip kandiline hazırlık!

Üç aylar bugün başladı ve Regaip kandili zamanı da geldi. Regiab kandili tam olarak ne zaman hangi akşam idrak edilecek? Regaip kandili için neler yapmak lazım gelir? İşte Regaip kandilinde yapılan ibadetler ile ilgili detaylar...

Üç aylar yaklaşırken Regaip Kandili ne zaman sorusununda cevabı aranmaya başlandı. Bilindiği gibi mübarek üç aylarda Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir gecesinde ibadeteler yapılır, Ramazan ayında oruç tutulur. Üç aylar Müslümanlar için maneviyat ve ibadet açısından önemli bir zamandır. Peki üç aylar ne zaman başlıyor ve Regaip kandili ne zaman idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR BAŞLADI

Kamerî takvimin 7’inci, 8’inci ve 9’uncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları için üç aylar tabiri kullanılır. Kameri takvime göre 2017 yılında üç ayların bugün yani 29 Mart ile başladı yani bugün Recep ayının ilk günü. Şaban ayı ise 27 Nisan, Ramazan ayı da miladi takvime göre 27 Mayıs tarihinde başlayacak.

REGAİp KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu sene Regaip (regaib) Kandili, 30 Mart Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece idrak edilecek. Üç Aylar ve Regap Kandili hakkında Peygamber Efendimiz’den aktarılan hadis-i şerifler ile önemi şu şekilde anlatılmıştır;

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur. (Hadis-i Şerif)

Regaip Kandili’nde neler yapılmalı, hangi ibadetler icra edilmeli?

1) Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2) Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4) Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8) Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10) Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli;

15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

16) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

17) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

18) Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı

İLGİLİ HABER Kandil Simidi nasıl yapılır? Pratik kandil simidi tarifi

2017 YILINDA MÜBAREK GÜN VE GECELER

Üç Ayların Başlangıcı: 29 Mart Çarşamba

Regaip Kandili: 30 Mart Perşembe

Miraç Kandili: 23 Nisan Pazar

Berat Kandili:10 Mayıs Çarşamba

Ramazan Ayı Başlangıcı:27 Mayıs Cumartesi

Kadir Gecesi:21 Haziran Çarşamba

Arefe: 24 Haziran Cumartesi

Ramazan Bayramı: 25, 26, 27 Haziran

Kurban Bayramı Arefesi: 31 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramı: 1, 2, 3 ve Eylül

Hicri Yılbaşı: 21 Eylül Perşembe

Aşure Günü: 30 Eylül Cumartesi

Mevlid Kandili: 29 Kasım Çarşamba