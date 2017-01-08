Rodrigues kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Rodrigues kaç yaşında?

Garry Rodrigues ara transferde Galatasaray'lı oluyor! 'Rodrigues kimdir?' sorusunu soran futbolseverler internette Garry Rodrigues hakkında aramalarda bulunuyor. İşte Rodrigues hakkında merak edilenler...

Futbolseverleri heyecanlandıran transfer gelişmesi Galatasaray’dan geldi. Galatasaray’a transfer olduğu iddia edilen Garry Rodrigues’in kim olduğunu araştıran sporseverler, Galatasaray’ın yeni transferini merak ediyor, işte ayrıntılar…

GARRY RODRIGUES KİMDİR?

Galatasaray’ın anlaşma sağladığı Hollandalı oyuncu Garry Rodriguez, orta sahanın sağında ve solunda görev alıyor.

Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı PAOK'ta forma giyen Garry Rodriguez, orta sahanın sağında ve solunda ayrıca forvet bölgesinde de görev alıyor. Hollanda doğumlu 26 yaşındaki futbolcu, 2012-2013 sezonunda ADO Den Haag takımından 300 bin Euro’ya transfer olduğu Bulgar ekibi Levski Sofya’da 26 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi. Bir sezon sonra İspyanya’nın Elche takımına gelen futbolcu, iki sezon formasını giydiği beyaz-yeşilli ekipte de 22’si ilk 11 olmak üzere toplam 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda ise sadece 3 gol atabildi. 2015 yılında şimdiki takımı PAOK’a bonservissiz şekilde transfer olan Rodriguez, iki sezonda 58 maça çıktığı Yunan ekibinde rakip ağları 13 kez havalandırdı.

Hollanda pasaportlu futbolcu, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi’nde 2, UEFA Avrupa Ligi’nde 8 ve Yunanistan Süper Ligi’nde 12 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atan Garry Rodriguez, 3 tane de asist yaptı. Rodiruguez’in 2013’ten bu yana 12 kez formasını giydiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması altında da 2 golü var.