Sakarya Üniversitesi rekoru kaptırmadı

Sakarya Üniversitesi, üniversite tercih kılavuzunda 'en fazla akredite programa sahip' yüksek öğretim kurumu olma özelliğini bu yıl da sürdürdü. Aldıkları puanlara göre tercih telaşına giren üniversite adaylarına da çağrı yapan üniversite yönetimi üniversite adaylarına "Size kalite, şeffaflık, güvenirlik, verimlilik ve mükemmeliyet sözü veriyoruz" diyerek çağrı yaptı.

Sakarya Üniversitesi, üniversite tercih döneminde adaylara çağrı yaptı. Başlattığı yabancı dil eğitimi seferberliği ile takdir toplayan üniversite, yeni öğrenci adaylarına uluslararası standartlarda kalite, şeffaflık, güvenirlik, verimlilik ve mükemmeliyet sözü verdi. Bu sözün teminatı olarak YÖK'ün üniversite adayları için yayınladığı 2017 kılavuzunu gösteren Sakarya Üniversitesi, kılavuzda en fazla akredite programa sahip yüksek öğretim kurumu olarak liderliğini bu dönemde de sürdürdü.



Üniversiteyi kendi kabuğundan çıkarıp uluslararası standartlara taşımak için çabaladıklarını vurgulayan Rektör Muzaffer Elmas, bu anlamda Türkiye'nin en iddialı üniversitesi olmanın gururunu öğrencilerin de paylaştığını dile getirdi. Rektör Elmas “Biz zaten kampusun Sapanca Gölü manzarasını, kuş seslerini, yeşil örtüsünü hatta dört mevsim güzelliğini gören öğrencinin bu kampüsten ayrılmak istemeyeceğini biliyoruz. Ama sınıftan içeri girdiği andan itibaren diplomasını alana kadar onları git gide çetinleşen hayata yani geleceklerine hazırlamak, artı değerler kazandırmak için uğraşmalıyız. Tüm çabamız bu. Bunun anahtarı da kurduğumuz ve geliştirmek için çabaladığımız lider odaklı kalite sistemi.” diye konuştu.

BAĞIMSIZ KURULUŞLARIN TESCİL ETTİĞİ ÜNİVERSİTE

Yüksek Öğretim Kurulu'nun da son iki yıldır en çok önem verdiği konulardan biri üniversitelerin karnesi. Bu yüzden geçen yıl ilk kez tercih kılavuzunda üniversitelerin akredite bölümlerinin sayıları yayınlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, akreditasyon karnesinin üniversiteler arasında bir yarış ve rekabet başlatmak için yayınlandığını ve sonucunda amaçlarının eğitim öğretimi daha da iyileştirmek için akademiyi motive etmek olduğunu söylemişti. Sakarya Üniversitesi'nde başta Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi olmak üzere aralarında Teknoloji Fakültesi'nin de olduğu 40'dan fazla program akredite durumda. Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi de süreci tamamlamak üzere.