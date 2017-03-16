Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Devler Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları dün akşam oynanan Atletico Madrid - Bayer Leverkusen ile Monaco - Manchester City maçları ile tamamlandı. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini haberimizden izleyebilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistler ve toplu sonuçlar...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları dün akşam oynanan Atletico Madrid - Bayer Leverkusen ile Monaco - Manchester City maçları ile tamamlandı. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini haberimizden izleyebilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistler ve toplu sonuçlar...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları dün akşam oynanan iki maç ile tamamlandı. Bu maçlar ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda akıllarda kalan tarihi maç ise Barcelona ile PSG arasında oynandı. Barcelona, ilk maçta aldığı 4-0’lık mağlubiyete karşı PSG’yi İspanya’da 6-1 yenerek tarihi bir maçla turu geçmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve toplu sonuçlar…

Şampiyonlar Ligi maç özetleri izlemek için tıklayınız

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu son maçları dün akşam oynandı. Atletico Madrid, ilk maçtaki deplasmanda aldığı 4-2’lik avantajlı skor ile evinde oynadığı rövanş maçında kendini fazla sıkmadı. Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen arasındaki oynanan rövanş maç rölantide geçti ve 0-0 berabere bitti. Bu sonuçla Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde son sekiz takım arasına kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin bir diğer maçında nefes kesen bir mücadele vardı. Monaco ile Manchester City arasında oynanan ilk maç, İngiliz ekibinin 5-3 galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Fransa’da oynanan rövanş karşılaşmasında Monaco, Manchester City’i Mbappe, Fabinho, Bakayoko’nun golleri ile 3-1 yenerek çeyrek finale kalmayı başardı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları 17 Mart Cuma günü çekilecek.

Arsenal 1 – 5 Bayern Münih (İlk maç sonucu B. Münih 5-1 Arsenal) Napoli 1 – 3 Real Madrid (Real Madrid 3-1 Napoli) Borussia Dortmund 4 – 0 Benfica ( Benfica 1-0 Borussia Dortmund) Barcelona 6 – 1 Paris Saint-Germain (PSG 4-0 Barcelona) Leicester City 2 – 0 Sevilla (Sevilla 2-1 Leicester City) Juventus 1 – 0 Porto (Porto 0-2 Juventus) Atletico Madrid 0 – 0 Bayer Leverkusen (B. Leverkusen 2-4 Atletico Madrid) Monaco 3 – 1 Manchester City (M.City 5-3 Monaco)

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİSTLERİ



Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Monaco