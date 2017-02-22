Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Son 16 turu ilk maçları toplu sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları dün akşam oynanan iki maç ile devam edildi. Manchester City, Monaco'yu ağırlarken Atletico Madrid, Almanya'da Bayer Leverkusen ile karşılaştı. İngiltere'deki gol düellosu şeklindeki geçen maçta Manchester City, Monaco'yu 5-3 yenerken Atletico Madrid, Bayern Leverkusen'i deplasmanda 4-2 yenerek tur için büyük avantaj sağladı. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri, toplu maç sonuçları...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları dün akşam oynanan iki maç ile devam edildi. Manchester City, Monaco'yu ağırlarken Atletico Madrid, Almanya'da Bayer Leverkusen ile karşılaştı. İngiltere'deki gol düellosu şeklindeki geçen maçta Manchester City, Monaco'yu 5-3 yenerken Atletico Madrid, Bayern Leverkusen'i deplasmanda 4-2 yenerek tur için büyük avantaj sağladı. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri, toplu maç sonuçları...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları devam ediyor. Dün akşam oynanan iki maçta toplam 14 gol atıldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında geçen hafta dört maç oynanmıştı. Bu maçlarda PSG, Barcelona’yı evinde 4-0 yenmeyi başararak süpriz sonuca imza attı. Bayern Münih ise Arsenal’i konuk ettiği maçtan 5-1 galip ayrılmayı başardı. Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak iki maç ile son 16 turu ilk maçları tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini haberimizdeki bağlantı aracılığı ile izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İKİ MAÇTA TOPLAM 14 GOL

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Manchester City, evinde Monaco'yu konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Manchester City 5-3 kazandı. 3-2 geriye düşen Pep Guardiola'nın ekibi, 70. dakikadan sonra bulduğu seri gollerle rakibini devirmeyi başardı. Ev sahibi takımın gollerini Raheem Sterling, Sergio Agüero (2), John Stones ve Leroy Sane kaydetti. Konuk takımda goller Kylian Mbappe ve Radamel Falcao'dan (2) geldi. Kolombiyalı golcünün bir penaltı vuruşunu kaleci Caballero çeldi. Mücadelede tam 11 sarı kart çıktı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Etabın bir diğer mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 yendi. Konuk takımın golleri Saul, Griezmann, Gamerio ve Fernando Torres'ten geldi. Leverkusen Karim Bellarabi ve Stefan Savic'in kendi kalesine gönderdiği golle skor bulabildi. Milli futbolcu Ömer Toprak Leverkusen'de 90 dakika forma giydi. Cezalı Hakan Çalhanoğlu ise oynamadı. Leverkusen ve Atletico Madrid arasındaki rövanş 15 Mar Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI VE PROGRAMI

14 Şubat Salı

22.45 Benfica 1–0 Borussia Dortmund

22.45 Paris Saint-Germain 4–0 Barcelona

15 Şubat Çarşamba

22.45 Bayern Münih 5–1 Arsenal

22.45 Real Madrid 3–1 Napoli

21 Şubat Salı

22.45 Bayer Leverkusen 2–4 Atletico Madrid

22.45 Manchester City 5–3 Monaco

22 Şubat Çarşamba

22.45 Porto – Juventus

22.45 Sevilla – Leicester City