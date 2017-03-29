Samsung Galaxy S8 tanıtımı canlı izle (Galaxy S8 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi)

Samsung Galaxy S8 sonunda günyüzüne çıkıyor. Aylardır hakkında birçok söylenti çıkarılan Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 bu akşam tanıtımı yapılacak. Samsung'un bir ay sonrasına ertelediği Galaxy S8 tanıtımı 18.00'da canlı yayınla yapılacak. Galaxy S8 tanıtımını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Peki Galaxy S8 hangi özelliklerle gelecek? Fiyatı ne olacak ve satışa ne zaman çıkacak?

Samsung Galaxy S8 sonunda günyüzüne çıkıyor. Aylardır hakkında birçok söylenti çıkarılan Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 bu akşam tanıtımı yapılacak. Samsung'un bir ay sonrasına ertelediği Galaxy S8 tanıtımı 18.00'da canlı yayınla yapılacak. Galaxy S8 tanıtımını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Peki Galaxy S8 hangi özelliklerle gelecek? Fiyatı ne olacak ve satışa ne zaman çıkacak?

Samsung Galaxy S8 bu akşam tanıtılıyor. Samsun, Note 7 sonrasında yaşananları unutturmak için uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı yeni amiral gemisi Galaxy S8’i bu akşam tanıtımını yapacak. Samsung’un Galaxy S8’i tanıtmasını bir ay önceki Barcelona’da yapılan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyordu fakat firma bunu erteleyerek bir kez daha hüsran yaşamamak için çalışmalarını hızlandırdı. Samsung, Galaxy S8’in tanıtımını 29 Mart Çarşamba yani bugün TSİ saat 18.00’da yapacağını açıkladı. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’in tanıtımını canlı olarak izlemek isterseniz aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

Samsung Galaxy S8 Tanıtımı Canlı İzle (Saat 18.00)