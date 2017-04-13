Şans Topu sonuçları 12 Nisan: İşte Milli Piyango Şans Topu 826. hafta sonucu ve sayıları

Şans Topu çekildi ve haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. 12 Nisan 2017 tarihli Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi dün akşam canlı yayında belli oldu. Her çarşamba akşamı yapılan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi çıktı ve büyük ikramiyeyi tek başına sahibi oldu. Heyecanla beklenen çekilişi sonrasında Şans Topu’nda haftanın şanslı numaraları belli oldu. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve kazanılan ikramiye miktarları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 12 NİSAN

Şans Topu 826. hafta çekilişinde kazandıran numaralar; 1, 4, 10, 26, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 724 bin 172 lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Antalya’nın Korkuteli ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 12 Nisan tarihli Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 18 kişi 4 bin 23 lira 55’er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 335 lira 70’er kuruş, 4 bilen 2 bin 815 kişi 34 lira 35’er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 960 kişi 20 lira 30’ar kuruş, 3 bilen 82 bin 583 kişi 4 lira 10’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 965 kişi 6 lira 15’er kuruş, 1 artı 1 bilen 186 bin 765 kişi 3 lira 45’er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

825. hafta Şans Topu’nun kazandıran numaraları 09 – 13 – 22 – 24 – 33 + 02 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi 363 bin 381 lira kırk beşer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi, haftanın talihlilerinin kuponlarını büyük ikramiye Muğla / Milas ve İstanbul / Kağıthane’deki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.

Şans Topu çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyelerin miktarları ve kazanan kişi sayıları ise şöyle: 5 bilen 24 kişi 3 bin 28 lira 40’ar kuruş, 4 artı 1 bilen 200 kişi 363 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 268 kişi 29 lira 70’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 94 kişi 20 lira 15’er kuruş, 3 bilen 88 bin 999 kişi 3 lira 80’er kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 859 kişi 6 lira 55’er kuruş, 1 artı 1 bilen 174 bin 622 kişi 3 lira 70’er kuruş ikramiye alacak.