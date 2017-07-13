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Şans Topu sonuçları 12 Temmuz: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Milyonlarca vatandaşın şansını denediği ve sonuçlarını büyük bir merakla beklediği 12 Temmuz Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayından yapılan çekiliş sonucu büyük ikramiye iki kişiye isabet etti. İşte 12 Temmuz Şans Topu sonuçları ve şanslı numaralar...

07:3313 Temmuz 2017
Günün İçinden
Şans Topu sonuçları 12 Temmuz: Büyük ikramiye ikiye bölündü!
Milyonlarca vatandaşın şansını denediği ve sonuçlarını büyük bir merakla beklediği 12 Temmuz Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayından yapılan çekiliş sonucu büyük ikramiye iki kişiye isabet etti. İşte 12 Temmuz Şans Topu sonuçları ve şanslı numaralar...

Geçtiğimiz hafta devrederek bu hafta heyecanı iki katına çıkan Şans Topu çekilişi bu kez iki kişiye isabet etti. Bu hafta 839 numaralı Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirildi. Saat 21:15’te başlayan çekilişte büyük ikramiye Bursa ve Eskişehir’e isabet etti. İşte 12 Temmuz Şans Topu sonuçları…

İŞTE 12 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

06 – 08 – 10 – 26 – 27+11

ŞANS TOPU İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:712.272,20 TL
5 bilen kişi sayısı :23Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.255,95 TL
4+1 bilen kişi sayısı :212Kişi başına düşen ikramiye tutarı:353,80 TL
4 bilen kişi sayısı :2.677Kişi başına düşen ikramiye tutarı:37,30 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.508Kişi başına düşen ikramiye tutarı:19,35 TL
3 bilen kişi sayısı :84.492Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,15 TL
2+1 bilen kişi sayısı :62.023Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5,70 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
205.364
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,25 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

5+1 bilen kişi sayısı :1. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:675.708,94 TL
5 bilen kişi sayısı :22Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.071,85 TL
4+1 bilen kişi sayısı :218Kişi başına düşen ikramiye tutarı:310,40 TL
4 bilen kişi sayısı :2.686Kişi başına düşen ikramiye tutarı:33,60 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.312Kişi başına düşen ikramiye tutarı:18,10 TL
3 bilen kişi sayısı :82.693Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,80 TL
2+1 bilen kişi sayısı :54.124Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5,95 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
162.334
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,70TL

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