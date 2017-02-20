Sayısal Loto sonuçları 18 Şubat 2017: Sayısal Loto 3.5 milyon lira devretti!

Sayısal Loto sonuçları, 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Sayısal Loto'da altı bilen olmayınca ikinci defa devir etti. Sayısal Loto'da gelecek hafta yapılacak çekilişte ikramiyenin 5 milyon lirayı aşması bekleniyor. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile dağıtılan ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları, 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Sayısal Loto'da altı bilen olmayınca ikinci defa devir etti. Sayısal Loto'da gelecek hafta yapılacak çekilişte ikramiyenin 5 milyon lirayı aşması bekleniyor. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile dağıtılan ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve her hafta cumartesi akşamları çekilen Sayısal Loto’da bu haftada da altı bilen olmadı. 1058. kez çekilen Sayısal Loto’da altı bilen yine olmayınca devreden ikramiye ile birlikte gelecek hafta büyük ikramiyenin 5 milyon lirayı aşması bekleniyor. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi…

Sayısal Loto 1058. haftanın kazandıran numaraları; 2-18-28-33-36-40 olarak belirlendi.

Sayısal Loto 18 Şubat 2017 tarihli çekilişinde altı bilen yine olmadı ve 3 milyon 581 bin 571 lira altmış altı kuruş olan ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto’da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 138 kişi 5 bin 708 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 7 bin 875 kişi 75 lira otuzar kuruş, 3 bilen 147 bin 200 kişi 11 lira otuz beşer kuruş ikramiye alacaklar.