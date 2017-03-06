Sayısal Loto sonuçları 4 Mart 2017: Milli Piyango sitesi mpi.gov. tr neden açılmıyor?

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 4 Mart Cumartesi akşamı yapılan çekilişte altı bilen çıkmadı. 1060. haftasında altı bilen olmayan Sayısal Loto gelecek haftaya 1.5 milyon lira devir etti. Şans oyunları sevenlerinin merak ettiği konu ise Milli Piyango İdaresi sitesi (mpi.gov.tr) neden açılmıyor? Konu ile açıklama yapan Milli Piyango İdaresi'ne göre site ne zaman açılacak? İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları....

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 4 Mart Cumartesi akşamı yapılan çekilişte altı bilen çıkmadı. 1060. haftasında altı bilen olmayan Sayısal Loto gelecek haftaya 1.5 milyon lira devir etti. Şans oyunları sevenlerinin merak ettiği konu ise Milli Piyango İdaresi sitesi (mpi.gov.tr) neden açılmıyor? Konu ile açıklama yapan Milli Piyango İdaresi'ne göre site ne zaman açılacak? İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları....

Sayısal Loto sonuçları 4 Mart Cumartesi akşamı yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekilişle Sayısal Loto’da altı bilen çıkmadı. 1060. kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca yaklaşık 1.5 milyon liralık büyük ikramiye haftaya devir etti. Peki Milli Piyango İdaresi sitesi mpi.gov.tr neden açılmıyor? Milli Piyango sitesi ne zaman açılacak? Detayları haberimizde. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın şans getiren sayıları ve tüm ikramiye listesi…

Sayısal Loto 106. haftanın kazandıran numaraları; 1, 15, 26, 31, 33 ve 43 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için bir milyon 773 bin 884 lira seksen üç kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto 4 Mart çekilişinde diğer sayıları bilen kişi sayısı ve kişi başına kazandıkları ikramiye miktarları şöyle dağıldı; 5 bilen 134 kişi 5 bin 574 lira seksener kuruş, 4 bilen 7 bin 482 kişi 75 lira otuzar kuruş ve 3 bilen 141 bin 411 kişi 11 lira yirmişer kuruş.

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto 1060. hafta çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiyenin 4 milyon 668 bin 105 TL, büyük ikramiyeni ise bir milyon 773 bin 880 TL olduğunu açıkladı.

MİLLİ PİYANGO SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Şans oyunları oynayanlar iki gündür Milli Piyango İdaresi resmi sitesi olan mpi.gov.tr adresine giremiyorlar. İdare tarafından Cumartesi günü yapılan duyuruda site üzerinde sunucu ve iletişim altyapısı çalışmaları nedeniyle 5 Mart Pazar günü mpi.gov.tr sitesine erişime kapalı olacağı açıklandı. Fakat dün kapalı olan siteye şu an halen erişilemiyor. mpi.gov.tr sitesi ile birlikte millipiyango.gov.tr sitesi de erişime şu an için kapalı. Konu ile ilgili yetkililerden gelen herhangi bir açıklama yok.