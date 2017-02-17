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Seks dağında ilginç olaylar yaşanıyor

Seks birçok toplumda tabu olarak görülse de birçok yerde farklı gözle baklıyor, Endonezya'nın bazı bölgeleri de farklı baklıan bölgelerden biri...
20:5017 Şubat 2017
Günün İçinden
Seks dağında ilginç olaylar yaşanıyor
Seks birçok toplumda tabu olarak görülse de birçok yerde farklı gözle baklıyor, Endonezya'nın bazı bölgeleri de farklı baklıan bölgelerden biri...

Endonezya'nın Java adasının merkezinde bulunan Gunung Kemukus adlı dağ, ilginç dini ve turistik ayiniyle şaşırtıyor.

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Eski bir Java dininden kalma ayinde, dağa gelen insanlar hangi sınıftan ya da meslek gurubundan olursa olsun evli ya da bekâr bir yabancıyla cinsel ilişkiye giriyorlar.

Bu ayinin iyi şans getirdiğine inanılıyor. Gazeteci Patrick Abboud'un ortaya çıkardığı seks dağı ilk defa inceleniyor.

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Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Endonezya'da bulunan böyle bir gelenek görenleri hayrete düşürüyor.

Geleneğe göre iyi şans isteyen bir kişi, dağa gelerek her 35 günde bir birbirini takip eden 7 adet ilişki yaşamak zorunda…

Antik gelenek on altıncı yüzyılda üvey annesiyle bu dağda ilişki yaşayan genç bir prensin burada yakalanıp öldürülmesi ve her ikisinin de buraya gömülmesi üzerine ortaya çıkıyor.

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Son güncelleme: 20:5217.02.2017
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