Dün öğlen saatlerinde gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP PM üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı. Peki, Sera Kadıgil kimdir?

CHP PM üyesi Sera Kadıgil eskiden atmış olduğu tweetler nedeniyle öğlen saatlarinde gözaltına alınmış, Savcı Umut Tepe tarafından sorgulanan Kadıgil, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edilmişti. Sera Kadıgil daha sonra serbest bırakıldı.

SERA KADIGİL KİMDİR?

29 Kasım 1984 tarihinde dünyaya gelen Sera Kadıgil doğma büyüme İstanbulludur. Lise eğitimini 2003 yılında Vefa Lisesinde, üniversite eğitimini 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden almıştır. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında “Sinema Eserleri” üzerine yazdığı tezi ile tamamlamıştır.. Aynı dönemde Londra Queen Mary Üniversitesinde fikir ve sanat eserleri ile telif hakları üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır.

İstanbul’da bulunan Kadıgil Hukuk Bürosu’nun sahibi olan Kadıgil, 2008 yılından bu yana İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesidir.