Sevgililer Günü 2017 için Google’dan doodle! 14 Şubat Sevgililer günü nedir, niye kutlanıyor?

Sevgililer Günü 2017, arama motoru Google tarafından unutulmadı ve özel bir doodle hazırlandı. Her sene 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü'nde çiftler birbirlerine özel süprizler hazırlar ve hediyeler alırlar. Peki Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı, ilk hediye ne zaman alındı? Sevgililer Günü neden kutlanıyor? İşte Sevgililer Günü tarihi ve özel olarak hazırlanmış mesajlar...

Sevgililer Günü 2017, arama motoru Google tarafından unutulmadı ve özel bir doodle hazırlandı. Her sene 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü'nde çiftler birbirlerine özel süprizler hazırlar ve hediyeler alırlar. Peki Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı, ilk hediye ne zaman alındı? Sevgililer Günü neden kutlanıyor? İşte Sevgililer Günü tarihi ve özel olarak hazırlanmış mesajlar...

Sevgililer Günü 2017, Google tarafından unutulmadı ve özel bir doodle hazırlandı. Arama motoru Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir doodle yaptı. Sevgililer Günü’nde sevgililer, birbirlerine hediyeler alarak süpriz yapma hazırlığı yaparlar. Her sene 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü ne zaman başladı? Sevgililer Günü kutlanmasının sebebi olan olay nedir?

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırlırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı. Bu özel günde Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi ve ardından kafalarının üzerlerine koydukları kurban derisi ile Roma sokaklarında koşturarak gördükleri herkese dokunurlardı. Bu esnada genç kızlar gönüllü olarak ileri atılırlar ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çalışırlardı. O dönemde bu dokunuşların doğurganlıktaki bereketi arttırdığına inanılırdı. Bu bayramın arifesinde yani 14 Şubat‘ta ise genç kız ve erkeklerin isimleri kuraya yazılır ve bayram süresince çift olamaları sağlanırdı. 469 yılında Papa Roma bu ritüeli yasaklayarak yalnızca kura çekilişine izin verdi. Bu çekilişte de kız isimleri yerine yalnızca aziz isimlerinin yazılmasına izin verdi. Bunun sebebi de uygulamanın Hristiyanlık inancıyla uyuşmamasıydı. Bazı ülkelerde St. Valentine Day (Aziz Valentine Günü) olarak anılanSevgililer Günü ile ilgili tarihsel süreçte kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Sevgililer Günü için bir efsane olabileceği düşünenler debulunmaktadır. Katolik Ansiklopedisi'nde Aziz Valentine ismi geçsede 14 Şubat tarihine kayıtlı olan Aziz Valentine sayısı üç tane olduğu için hangisinde kaynaklandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Farklı tarihi dökümanlarda da bu özel günden bahsedilmemektedir. Fakat 14 Şubat günü 496 yılında Papa Gelasius tarafından Valentine onuruna kutlama günü olarak ilan edilmiştir. 1969 yılına kadar kilise takviminde bulunan 14 Şubatkutlamaları bu tarihte kilise takviminden çıkarılmıştır. Sevgililer Günü ile 14 Şubat bağlantısı ilk olarak 14. yy. da kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler. Aziz Valentine ile Sevgililer Günü ilişkisinin 14. yy.da ortaya çıktığı düşünülmektedir.

İLK SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ

Modern anlamda ki Sevgililer Günü 14 Şubat 1800 yıllarında Amerika'lı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasıyla başladı ve bu Sevgililer Günü hediyesinin yollanması pek çok insana yayılarak toplumsal bir olay haline geldi. Bunun sonucunda Sevgililer Günü gittikçe ticarileşerek Sevgililer Günüticari getirisi fazla olan günlerden biri olarak yerleşti.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!