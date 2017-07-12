SGK pirimleri nasıl geri alınır? Pirimini tamamlayamayanlara müjde!

Yaşı dolmasına rağmen primlerini tamamlayamadığı için emekli olamayan kişilerin toplu para alma imkanı var. SGK primleri nasıl geri alınıyor? İşte detaylar...

Emekli olmak için yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen pirim ödeme gün sayısını dolduramamış ya da sigorta süresini dolduramamış kişilere emekli olma şansı doğdu. SGK’ya başvuran kişiye o ana kadar ödediği yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primleri iade ediliyor. Sağlık primleri buna dahil değil.

Toplu parayı alabilmek için, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini yapıyor olmamak ve kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl çalışma şartını tamamlamış olmak gerekiyor.

BAĞ – KUR’LUYA GERİ ÖDEME

Pirim iadesi, ödenmiş primler yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile güncellenerek ödeniyor. Eski SSK’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren pirimi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur’luların da tüm primler geri veriliyor