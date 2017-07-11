Sivrisinekler kimyasal kullanmadan nasıl uzaklaştırılır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinekler ortaya çıktı. Eğer sivrisineklere karşı kimyasal bir sprey kullanmak istemiyorsanız doğal yöntemler kullanarak sivrisinekleri kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.
Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır?
Sivrisinekler özellikle evinizde bulunan yemek artıklarına ve meyve sebzelere gelirler. Aynı zamanda sivrisinekler bitkinin ve çiçeğin bol bulunduğu alanlarda da var olabilmektedirler. Sivirsinekler çok çabuk çoğalabilen bir canlı türü olduğu için muhakkak önlem alınması gerekmektedir. Evinizdeki malzemelerle rahatlıkla sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.
Sirkeli bardak
Bir bardaoğın içerisine bir miktar elma sirkesi koyun. Daha sonra bardağın üzerini streç. Filmle sarın. Eviiznin veya odanızın birkaç yerine bir bardak sirke koyup, tarif ettiğimiz şekilde uygularsanız sivrisineklerin evibnizde barınamayacağını görebilirsiniz.
Bozuk süt yöntemi
Bozuk sütlerinizide sivrisineklere karşı kullanabilirsiniz. Bozuk sütünüzün içerisine bir yemek kaşığı karabiber ekleyip bir kasenin içerisine koyun. Odanızın herhangi bir köşesinde bekletin. Sivrisinekler kokudan rahatsız olacaklar, dolayısıyla o bölgeye pek yaklaşmayacaklardır.
Sarımsak yöntemi
5 bardak suyun içerisine 30 diş sarımsak ekleyin. Sarımsaklı suyu az bir miktarda kaynatın. Daha sonra vücudunuza sürün. Sivrisinekler sarımsak kokusundan nefret ederler ve asla yanınıza yaklaşmayacaklardır.
Naneli su yöntemi
Nane yapraklarını iyice ezin ve bir bardak suyun içerisinde iyice karıştırın. Daha sonra karışımı vücudunuza sürün. Bu yöntemi her zaman deneyebilirsiniz.
Taze fesleğen
Bulunduğunuz odaya saksı içerisinde fesleğen alın. Hatta fesleğeni odanızın pencereisinin önününe koymak bile sivrisinekleri uzaklaştırmaya yetecektir.
Sivirinekleri uzaklaştırmak için aynı zamanda beslenmenize de dikkat etmek gerekiyor. Aldığınız bütün önlemlere rağmen sivrisinekleri kendimden bir türlü uzaklaştıramıyorum diyorsanız sorun beslenme şeklinizde olabilir.
Limonlu karanfil
Limonun üzerine koyduğunuz taze karanfili odanızın birkaç yerine koyarak sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz.
Sivrisinekleri uzaklaştırmak için nasıl beslenmeli?
Sivrisinekleri uzaklatırmak için C vitamini ağırlıklı beslenmeniz gerekir.
Kırmızı ve yeşil mercimekten bolca tüketmelisiniz.
Fazla tuzlu ve içerisinde bol miktarda potasyum bulunan gıdalardan uzak durmalısınız.