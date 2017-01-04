15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr kaç ocakta? İşte karne tarihi!

15 tatil ne zaman başlayacak sorusu büyük merakla soruluyor. Yoğun temponun ardından tatil rahatlığını yaşamak isteyen öğrencilerin en merak ettiği konu, sömestr ne zaman başlayacak? İşte ilk dönemin biteceği tarih!

15 tatil ne zaman başlayacak sorusu büyük merakla soruluyor. Yoğun temponun ardından tatil rahatlığını yaşamak isteyen öğrencilerin en merak ettiği konu, sömestr ne zaman başlayacak? İşte ilk dönemin biteceği tarih!

Öğrenciler ilk dönemin ne zaman sonlanıp karnelerini alacaklarını hem heyecanla, hem de ardından gelecek tatilin özlemiyle bekliyor. Sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusu öğrenciler arasında sık sık sorulmaya başladı. Tatil planı yapan veliler de 15 tatil ne zaman başlayacak sorusuna ilgi gösteriyor. Peki öğrenciler 15 tatile ne zaman çıkacak? İlk dönem karneleri ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre ikinci eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorular…

15 TATİL NE ZAMAN VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğrencilerin merakla bekledikleri tatile çok az kaldı, 20 Ocak Cuma günü 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sonlanacak ve öğrenciler karnelerine kavuşacak. İkinci dönem ise 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilere ufak bir müjde, 15 tatil olarak adlandırılan sömestr tatili bu sene 16 gün sürecek.

BU SENE RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar