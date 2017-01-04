15 tatil ne zaman? Sömestr kaç ocakta? İşte karne tarihi!

Öğrenciler ilk dönemin ne zaman sonlanıp karnelerini alacaklarını hem heyecanla, hem de ardından gelecek tatilin özlemiyle bekliyor. Sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusu öğrenciler arasında sık sık sorulmaya başladı. Tatil planı yapan veliler de 15 tatil ne zaman başlayacak sorusuna ilgi gösteriyor. Peki öğrenciler 15 tatile ne zaman çıkacak? İlk dönem karneleri ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre ikinci eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorular…
Öğrencilerin merakla bekledikleri tatile çok az kaldı, 20 Ocak Cuma günü 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sonlanacak ve öğrenciler karnelerine kavuşacak. İkinci dönem ise 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilere ufak bir müjde, 15 tatil olarak adlandırılan sömestr tatili bu sene 16 gün sürecek.
Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi
Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma
Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba
Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar