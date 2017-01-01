Türkiye yeni yılın ilk anlarında terör saldırısı ile sarsıldı. Ünlü eğlence mekanı Reina'da uzun namlulu silah ila yapılan saldırıda 16'sı yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirdi ve son dakika verilerine göre 69 kişi yaralı. İşte Reina'da yapılan terör saldırısı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika! Reina’da yapılan silahlı saldırayla ilgili İçişileri Bakanı açıklama yaptı!

Türkiye yeni yılın ilk anlarında terör saldırısı ile sarsıldı. Ünlü eğlence mekanı Reina'da uzun namlulu silah ila yapılan saldırıda 16'sı yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirdi ve son dakika verilerine göre 69 kişi yaralı. İşte Reina'da yapılan terör saldırısı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

2017’nin ilk anlarında İstanbul’un meşhur eğlenceli mekanı Reina terör saldırısı ile kana bulandı. Ortaköy'deki Reina 01.15 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Son dakika bilgisi olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırının hain saldırı ile ilgili verdiği bilgilere göre saldırıda 16’sı yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni yılı kutlayan masun insanlara yapılan alçak saldırı saat 01.15 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 3 kişi, Ortaköy'deki Reina önüne geldi. Saldırganlar, yılbaşı kutlamaları yapılan eğlence mekanın girişindeki güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlik tedbiri alan polisler, saldırganlara karşılık verdi. Teröristler, güvenlik tedbiri alan polislerden birini şehit etti. İçeriye giren teröristler eğlenenlerin üzerine ateş etti.

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TERÖRİST ARANIYOR!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun saldırıl ile ilgili verdiği son dakika bilgilerine göre terörist kaçtı ve arama çalışmaları sürüyor.

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI

Taziyede bulunan ve yardım teklifi yapan ABD Dışileri Bakanlığı, ayrıca Ortaköy'deki terör saldırısı sonrasında bir açıklama yaparak Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı. Bakanlık açıklamasına, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun “aşırıcı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına yer verilirken, Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılıların, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.