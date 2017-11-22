Son depremler: Mugla’da hissedilen depremin büyüklüğü ne kadar, merkez üssü neresi?

Ege yine bir deprem ile sarsılırken vatandaşlar son depremleri merak ediyor. Bodrum, Muğla, Aydın ve İzmir'e hissedilen depremin büyüklüğü ne kadar, merkez üssü neresi? Korkutan depremin detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...

Son dakika deprem haberi ile vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü araştırmaya başladı. Muğla’da şiddetli şekilde hisedilen depremin merkez üssü ULa ilçesi. Depremin büyüklüğü ise richter ölçeğine göre 5.3 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.22'de merkezi Muğla'nın Ula ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 KM derinliğinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar panik yaşadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre aynı deprem 5.0 olarak duyuruldu. İşte son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER