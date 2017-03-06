Son referandum anketleri: Evet mi hayır mı?

Referandum yaklaştıkça evet hayır için farklı anket sonuçları geliyor. Peki son anket sonuçları ne durumda? Evet - hayır oyları ile kararsızların durumu nedir?

Referandum yaklaştıkça evet hayır için farklı anket sonuçları geliyor. Peki son anket sonuçları ne durumda? Evet - hayır oyları ile kararsızların durumu nedir?

Türkiye’nin siyasi tarihindeki en önemli oylamalardan biri olacak başkanlık sistemi amacıyla tasarlanan Anayasa değişikliği için yapılacak referandum için 6 hafta kaldı. 16 Nisan’da yapılacak referandumda vatandaşlar sandık başına giderek evet ya da hayır oyu kullanacaklar. Tabii her seçim öncesi olduğu gibi referandum için de anketler düzenleniyor ve evetçiler, hayırcılar, kararsızlar anket sonuçlarını merak ediyorlar. İşte son anket sonuçları…

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği kamuoyu araştırmasında, ’16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 42.4’i ‘evet’ yüzde 57.5’i ise ‘hayır’ yanıtını verdi.

THEMİS Araştırma A.Ş. tarafından 21.YY Türkiye Enstitüsü için referandum araştırması yapıldı. 10-18 Şubat tarihlerini kapsayan son ankete göre; kararsızlar dağıtıldığında Hayır yüzde 57.6, Evet ise yüzde 42.4 olarak belirlendi.T

Gezici Araştırma'nın yaptığı son ankete göre “evet” diyenlerin oranı yüzde 43,7’yken, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 45,7. Kararsızlar dağıtıldığında ise “evet”in oranı yüzde 48,9’a, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 51,1’e çıkıyor.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı araştırma sonucunda 16 Nisan’daki referandumda yüzde 56.4 Hayır, yüzde 43.6 Evet oyu çıkacağı tahmin edildi.

16 NİSAN REFERANDUMUNDA OY KULLANICAKLARIN DİKKATİNE

Seçmen kütükleri 10 Mart 2017’de kesinleşecek ve 12 Mart’ta da seçmenlerin nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı ilan edilecek. Seçmenler 16 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar oy kullanabilecekler. Aşağıdaki bağlantıdan Seçmen sorgulama sayfasıan erişebilirsiniz.

Seçmen sorgulama