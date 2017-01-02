Sorularla emeklilik: Emeklilikte doğum borçlanması nasıl yapılır?

Emeklilik hakkında birçok soru vatandaşların kafasını kurcalıyor, doğum borçlanmasından kimler faydalanabilir, emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Erken emekli olmak için ne gibi adımlar atılabilir? İşte ayrıntılar...

Emeklilik hakkında birçok soru vatandaşların kafasını kurcalıyor, doğum borçlanmasından kimler faydalanabilir, emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Erken emekli olmak için ne gibi adımlar atılabilir? İşte ayrıntılar...

Birçok vatandaş emekli olmayı iple çekiyor, emeklilik hakkında bazı soruların cevapları özellikle merak ediliyor. Doğum borçlanması nasıl yapılır, kimler doğum borçlanmasından faydalanabilir, emeklilik yaşı dolunca prim yatırmaya devam etmek gerekir mi? İşte emeklilik ile ilgili bazı soruların örneklerle cevapları…

YURT DIŞI VE DOĞUM BORÇLANMASIYLA EMEKLİ OLMA İMKANI

Annem 1958 doğumlu. 1973-1978 yılları arasında Almanya’da yaşayıp 2 yıl sigortalı olarak çalışmış. 1978 yılında Türkiye’ye kesindönüş yapmış. 1978 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapmış. Döndükten sonra herhangi bir sigortalı işte çalışmamış olup, ev hanımı olarak babamın üzerinden sosyal güvencesi bulunmakta. Şu durumda sigorta borçlanmasıyla emeklilik hakkı var mıdır, varsa nasıl bir yol izlememiz gerekir?

CEVAP: Anneniz Türkiye’de 4/A (SSK) kapsamında sigortasını başlatıp, Almanya’da 18 yaşını doldurduktan sonra geçen çalışma süreleri ile ev kadını olarak geçen süreleri borçlanabilir. Bu durumda borçlandığı süre 4/A kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Almanya’da çalışmaya başladığı tarih, Türkiye’de sigorta başlangıç tarihi kabul edilir.

4500 GÜNLE 25 YIL YA DA 7000 GÜNLE 60 YAŞ

1 Ocak 1964 doğumluyum. 1 Nisan 2000’de SSK’lı işe başladım, halen daha çalışıyorum. Primlerim düzenli yatıyor. Ne zaman emekli olurum? Emekliliğime daha var ise yani yaş vuruyor ise prim yatırmayı durdurmalı mıyım?

CEVAP: 4/A (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günüyle 60 yaşınızı ya da 4500 prim günüyle 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Buna göre, 7000 prim günüyle 60 yaşınızı dolduracağınız 1 Ocak 2024’te emekli olabileceğiniz gibi, 60 yaşınız 25 yıllık sigortalılık süresinden önce dolacağından, 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık sürenizin dolacağı 1 Nisan 2025 tarhinde emekli olabilirsiniz. Diğer yandan askerliğinizi 1 Nisan 2000 tarihinden önce yaptıysanız, 210 gün askerlik borçlanması yaparak, 3600 prim günüyle 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmanız da mümkün. Primleriniz asgari ücret üzerinden ödeniyorsa, prim gününüzü tamamladıktan sonra prim ödemeye devam etmeniz emekli aylığınızda artış sağlamaz.