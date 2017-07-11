Spor Ayakkabı Nasıl Temizlenir ? Ayakkabı temizliği nasıl yapılır?

Kullandığınız her ürün gibi spor ayakkabılarınızı da belirli aralıklarla temizlemeli, eskidiğinde yenisi ile değiştirmelidir. Özellikle bir çoğumuzun giydiği spor ayakkabının açık renkte (genellikle beyaz ve krem) olduğunu kabul edersek ayakkabı temizliği konusu bizler için daha da önemli bir hal alıyor.

Günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan en moda spor ayakkabılarımız, işte veya okulda katlanmak zorunda kaldığımız rahatsız edici ayakkabılardan kurtulup ayağımız rahat bir şekilde gezebileceğimiz alternatiflerdir. Açıkçası hepimiz spor ayakkabımızı ayağımıza geçirip gezmek, spor ayakkabı ile yürüyüş yapmak veya spor yapmak için fırsat kollarız. Ayrıca son zamanlarda öyle bir spor ayakkabı modelleri çıktı ki iş yerinde veye okulda rahatlıkla giyebileceğiniz görünüşte.

SPOR AYAKKABI NASIL TEMİZLENİR? BEYAZ SPOR AYAKKABI NASIL SİLİNİR?

Spor ayakkabıyı temizlemede kullanılan yöntemlerin başında sabun ve eski bir diş fırçası gelir. Diş fırçasını sabuna batırıp ayakkabı üzerinde lekelerin olduğu yerleri ovmanız lazım. Eski bir diş fırçası ile lekeleri ovmak kesin sonuçlar almanıza yarayacaktır.

Bazen sabunlu su kullanarak temizleyemeyeceğiniz zor kirler olabilir. Özellikle açık renkte spor ayakkabıları için bu durum geçerlidir. Beyaz, krem gibi renklerde spor ayakkabılarını temizlemek için aseton, benzin veya alkolden yardım alabilirsiniz. Diş fırçasını alkole batırıp lekelerin olduğu yeri ovun. Beyaz ve tonları renkte spor ayakkabılarda oluşan lekelerden kurtulmak için uçucu yapıya sahip malzemeler yardımcı olacaktır.

GLİSERİN KULLANIN

Küf lekesi oluşmuş (genellikle, belirli bir süre kullanmayacağınız ayakkabıyı dolaba kaldırdığınızda olur.) spor ayakkabıyı temizlemek için gliserinden faydalanabilirsiniz. Küf lekelerinden kurtulmanın en kolay ve pratik yolu gliserin kullanmaktan geçer.

Spor ayakkabınız bezden imal edilmiş ise eski bir yastık kılıfının içine koyarak makinede yıkayabilirsiniz. Makinede yıkama yöntemi bir çok spor ayakkabının bozulmasına sebep olur. Bunun için sadece “bez” olanları yıkamanız da fayda var.

Spor ayakkabınızda süet kısım varsa, ayakkabı tamamen kuruduktan sonra süet kısmı fırçalayabilirsiniz. Bu sayede süet kısmın sönüklüğü gidip eski halini alacaktır.

FÖN MAKİNESİ KULLANILABİLİR

Ayakkabınızı tekrar kullanmadan önce kuruduğundan emin olur. Havadar bir ortamda kurutmanız sağlıklı sonuç verecektir. Ayrıca kurutma aşamasında fön makinesinden veya saç kurutma makinesinden faydalanabilirsiniz.

Spor ayakkabıyı temizlerken renk vermeyecek bir bez kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle spor ayakkabının plastik kısımlarında oluşan lekeleri çıkartırken buna dikkat edin.

Uzun bir süre kullanmayacağınız spor ayakkabısını temiz ve kuru bir şekilde kutu içerisinde nem olmayan, doğrudan güneş ışını görmeyen bir alanda saklayın.