Süper Lig 2. devre fikstürü: Sezonun ikinci yarısı başlıyor! (HAFTANIN MAÇLARI)

Futbolseverlerin özlemle beklediği gün geliyor, bu hafta sonu Süper Lig'in ikinci devresi başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri kim? İşte ayrıntılar...

Futbolseverlerin özlemle beklediği gün geliyor, bu hafta sonu Süper Lig'in ikinci devresi başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri kim? İşte ayrıntılar...

Süper Lig hasreti bu hafta sona eriyor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı yarın başlıyor. Bu hafta hangi maçlar oynanacak, Süper Lig’de haftanın maçları hangileri sorusunun cevabı aranıyor. İşte Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçları ve puan durumu.

ÜÇ BÜYÜKLER KİMLERLE OYNAYACAK?

Bu hafta dört büyüklerden ilk oynayacak olan Galatasaray, 14 Ocak Cumartesi günü Konyaspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray zorlu bir deplasmana çıkacak. 15 Ocak Pazar günü ise Fenerbahçe, Adanaspor’u ağırlayacak. Pazartesi günü ise Beşiktaş, ligin flaş takımlarından olan Osmanlıspor deplasmanına çıkacak.

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