Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda? Fikstür belli oldu mu?

Süper Lig 2017-2018 sezonu için fikstür çekimi zamanı geldi. Takımlar merakla fikstür çekiminin yapılacağı anı bekliyor. Peki Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2017-2018 sezonu Süper Lig fikstür çekimi ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik...

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda 2017-2018 sezon planlaması açıklandı. Planlama kapsamında Süper Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Lig'de ilk yarı 24 Aralık 2017'de son erecek. İkinci yarının 19 ocak 2018'de başlayacağı Süper Lig'de sezon, 20 Mayıs 2018'de sona erecek.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu sezon planlaması açıklandı. Planlamaya göre Süper Lig 2017-2018 Sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Süper Lig'de ilk yarı 24 Aralık 2017 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Süper Lig'de sezon 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.”

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım başladı. 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu için fikstür zamanı geldi çattı. Peki Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2017-2018 sezonu Süper Lig fikstür çekimi ile ilgili tüm detaylar…

Süper Lig 2017 – 2018 İlhan Cavcav sezonu fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde 11 Temmuz Salı günü saat 16.00'da yapılacak.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki gerçekleştirilecek fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Fikstür çekimi yayıncı kuruluş beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.