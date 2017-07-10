Süper Lig 2017-2018 sezonu için fikstür çekimi zamanı geldi. Takımlar merakla fikstür çekiminin yapılacağı anı bekliyor. Peki Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2017-2018 sezonu Süper Lig fikstür çekimi ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik...

Süper Lig’de yeni sezon için geri sayım başladı. 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu için fikstür zamanı geldi çattı. Peki Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2017-2018 sezonu Süper Lig fikstür çekimi ile ilgili tüm detaylar…

Süper Lig 2017 – 2018 İlhan Cavcav sezonu fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki idari merkezinde 11 Temmuz Salı günü saat 16.00’da yapılacak.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’ndaki gerçekleştirilecek fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Fikstür çekimi yayıncı kuruluş beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu 11 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak.