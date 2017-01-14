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Süper Lig puan durumu 17. hafta – Lig Tv maç özetleri izle

Süper Lig 17. haftası dün akşam oynanan Bursaspor - Trabzonspor maçı ile başladı. 3 haftalık aradan sonra başlayan ikinci yarıda Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 17. Hafta maçları 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta tarihlerinde oynanacak. İşte Süper Lig puan durumu ve 17. haftanın maç programı...
10:0614 Ocak 2017
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Süper Lig puan durumu 17. hafta – Lig Tv maç özetleri izle
Süper Lig 17. haftası dün akşam oynanan Bursaspor - Trabzonspor maçı ile başladı. 3 haftalık aradan sonra başlayan ikinci yarıda Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 17. Hafta maçları 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta tarihlerinde oynanacak. İşte Süper Lig puan durumu ve 17. haftanın maç programı...

Süper Lig 17. hafta maçları dün akşam oynanan bir karşılaşma ile başladı. Süper Lig’e verilen aradan sonra dün akşam Bursaspor – Trabzonspor maçı ile ikinci yarı karşılaşmaları başlamış oldu. Bursaspor ile deplasmanda oynadığı maçta Trabzonspor, 42 dakika on kişi oynadığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor’un gollerini Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok atarken Bursaspor’un tek golü Kanatsizkus’dan geldi. İşte Süper Lig 17. haftasının maç programı ve Süper Lig puan durumu…

Süper Lig’de ikinci yarı maçları başladı. Lige verilen arada takımlar, hem transfer yaptılar hem de kamplarda eksikliklerini gidermeye çalıştılar. Süper Lig’in 17. haftasında lider Başakşehir, bugün Kayserispor’u konuk edecek. Maç 16.00’da başlayacak. Galatasaray ise bu akşam saat 19.00’da Atiker Konyaspor deplasmanında çıkacak. Fenerbahçe, Adanaspor ile İstanbul’da pazar günü saat 19.00’da karşılacak. Beşiktaş ise pazartesi günü Osmanlıspor’a konuk olacak ve maçın başlama saati 19.00…

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ PROGRAMI

13 Ocak Cuma:

20.00 Bursaspor 1-2 Trabzonspor

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

 SÜPER LİG PUAN DURUMUOGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK16106031112036
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.16105128131535
3.GALATASARAY A.Ş.16103330161433
4.FENERBAHÇE A.Ş.1694334122231
5.BURSASPOR178362119227
6.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ166822116526
7.ATİKER KONYASPOR166642016424
8.GENÇLERBİRLİĞİ165741612422
9.ANTALYASPOR A.Ş.166461620-422
10.TRABZONSPOR A.Ş.176381421-721
11.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR165561117-620
12.KARDEMİR KARABÜKSPOR165381925-618
13.KASIMPAŞA A.Ş.165381825-718
14.AYTEMİZ ALANYASPOR165382231-918
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.163491527-1213
16.KAYSERİSPOR1633101426-1212
17.GAZİANTEPSPOR1632111527-1211
18.ADANASPOR A.Ş.1624101324-1110

 

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