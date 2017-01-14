Süper Lig puan durumu 17. hafta – Lig Tv maç özetleri izle

Süper Lig 17. haftası dün akşam oynanan Bursaspor - Trabzonspor maçı ile başladı. 3 haftalık aradan sonra başlayan ikinci yarıda Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 17. Hafta maçları 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta tarihlerinde oynanacak. İşte Süper Lig puan durumu ve 17. haftanın maç programı...

Süper Lig 17. haftası dün akşam oynanan Bursaspor - Trabzonspor maçı ile başladı. 3 haftalık aradan sonra başlayan ikinci yarıda Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 17. Hafta maçları 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta tarihlerinde oynanacak. İşte Süper Lig puan durumu ve 17. haftanın maç programı...

Süper Lig 17. hafta maçları dün akşam oynanan bir karşılaşma ile başladı. Süper Lig’e verilen aradan sonra dün akşam Bursaspor – Trabzonspor maçı ile ikinci yarı karşılaşmaları başlamış oldu. Bursaspor ile deplasmanda oynadığı maçta Trabzonspor, 42 dakika on kişi oynadığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor’un gollerini Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok atarken Bursaspor’un tek golü Kanatsizkus’dan geldi. İşte Süper Lig 17. haftasının maç programı ve Süper Lig puan durumu…

Süper Lig’de ikinci yarı maçları başladı. Lige verilen arada takımlar, hem transfer yaptılar hem de kamplarda eksikliklerini gidermeye çalıştılar. Süper Lig’in 17. haftasında lider Başakşehir, bugün Kayserispor’u konuk edecek. Maç 16.00’da başlayacak. Galatasaray ise bu akşam saat 19.00’da Atiker Konyaspor deplasmanında çıkacak. Fenerbahçe, Adanaspor ile İstanbul’da pazar günü saat 19.00’da karşılacak. Beşiktaş ise pazartesi günü Osmanlıspor’a konuk olacak ve maçın başlama saati 19.00…

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ PROGRAMI

13 Ocak Cuma:

20.00 Bursaspor 1-2 Trabzonspor

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık