Süper Lig puan durumu 17. hafta – Lig Tv maç özetleri izle

Süper Lig 17. hafta maçları dün akşam oynanan bir karşılaşma ile başladı. Süper Lig’e verilen aradan sonra dün akşam Bursaspor – Trabzonspor maçı ile ikinci yarı karşılaşmaları başlamış oldu. Bursaspor ile deplasmanda oynadığı maçta Trabzonspor, 42 dakika on kişi oynadığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor’un gollerini Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok atarken Bursaspor’un tek golü Kanatsizkus’dan geldi. İşte Süper Lig 17. haftasının maç programı ve Süper Lig puan durumu…
Süper Lig’de ikinci yarı maçları başladı. Lige verilen arada takımlar, hem transfer yaptılar hem de kamplarda eksikliklerini gidermeye çalıştılar. Süper Lig’in 17. haftasında lider Başakşehir, bugün Kayserispor’u konuk edecek. Maç 16.00’da başlayacak. Galatasaray ise bu akşam saat 19.00’da Atiker Konyaspor deplasmanında çıkacak. Fenerbahçe, Adanaspor ile İstanbul’da pazar günü saat 19.00’da karşılacak. Beşiktaş ise pazartesi günü Osmanlıspor’a konuk olacak ve maçın başlama saati 19.00…
SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ PROGRAMI
13 Ocak Cuma:
20.00 Bursaspor 1-2 Trabzonspor
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
15 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar
16 Ocak Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
|SÜPER LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|16
|10
|6
|0
|31
|11
|20
|36
|2.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|16
|10
|5
|1
|28
|13
|15
|35
|3.GALATASARAY A.Ş.
|16
|10
|3
|3
|30
|16
|14
|33
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|16
|9
|4
|3
|34
|12
|22
|31
|5.BURSASPOR
|17
|8
|3
|6
|21
|19
|2
|27
|6.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|16
|6
|8
|2
|21
|16
|5
|26
|7.ATİKER KONYASPOR
|16
|6
|6
|4
|20
|16
|4
|24
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|5
|7
|4
|16
|12
|4
|22
|9.ANTALYASPOR A.Ş.
|16
|6
|4
|6
|16
|20
|-4
|22
|10.TRABZONSPOR A.Ş.
|17
|6
|3
|8
|14
|21
|-7
|21
|11.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
|16
|5
|5
|6
|11
|17
|-6
|20
|12.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|16
|5
|3
|8
|19
|25
|-6
|18
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|16
|5
|3
|8
|18
|25
|-7
|18
|14.AYTEMİZ ALANYASPOR
|16
|5
|3
|8
|22
|31
|-9
|18
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|16
|3
|4
|9
|15
|27
|-12
|13
|16.KAYSERİSPOR
|16
|3
|3
|10
|14
|26
|-12
|12
|17.GAZİANTEPSPOR
|16
|3
|2
|11
|15
|27
|-12
|11
|18.ADANASPOR A.Ş.
|16
|2
|4
|10
|13
|24
|-11
|10