Süper Lig puan durumu – 20 hafta maç sonuçları ve maç programı

Süper Lig puan durumu, dün akşam oynanan Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçından sonra merak ediliyor. Beşiktaş'ın deplasmanda Karabükspor'a 2-1 yenilmesi sonrasında Süper Lig 20. haftasında puan durumu nasıl şekillenecek? Lider değişecek mi? Süper Lig 20. haftasında maçların programları, saatleri ve yönetecek hakemlerin listesi ile birlikte Süper Lig puan durumu haberimizde.

Süper Lig puan durumu, dün akşam oynanan Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçından sonra merak ediliyor. Beşiktaş'ın deplasmanda Karabükspor'a 2-1 yenilmesi sonrasında Süper Lig 20. haftasında puan durumu nasıl şekillenecek? Lider değişecek mi? Süper Lig 20. haftasında maçların programları, saatleri ve yönetecek hakemlerin listesi ile birlikte Süper Lig puan durumu haberimizde.

Süper Lig 20. hafta maçları dün akşam oynanan Kardemir Karabükspor – Beşiktaş maçı ile başladı. Süper Lig’de lider olan Beşiktaş, Karabükspor deplasmanında şok bir yenilgi aldı. Daha önce de Galatasaray’ı da 2-1 yenmeyi başaran Karabükspor, Beşiktaş’ı da yenerek Süper Lig’in 20. haftasına damgasını vurdu. Öte yandan Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1 – 1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Peki Süper Lig’de diğer maçların saatleri, hakemleri nasıl? Süper Lig puan durumu Beşiktaş’ın yenilgisinden sonra nasıl şekillendi?

10 Şubat Cuma

19.00 Kardemir Karabükspor 1-2 Beşiktaş: Halis Özkahya

11 Şubat Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor 3 – 0 Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.00 Osmanlıspor 0 – 1 Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Bursaspor 1-1 Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 Şubat Pazar

13.30 Akhisar Belediyespor – Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor – Antalyaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray – Kayserispor: Hüseyin Göçek

13 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantepspor – Adanaspor: Cüneyt Çakır

SÜPER LİG PUAN DURUMU