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Süper Lig puan durumu – 20 hafta maç sonuçları ve maç programı

Süper Lig puan durumu, dün akşam oynanan Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçından sonra merak ediliyor. Beşiktaş'ın deplasmanda Karabükspor'a 2-1 yenilmesi sonrasında Süper Lig 20. haftasında puan durumu nasıl şekillenecek? Lider değişecek mi? Süper Lig 20. haftasında maçların programları, saatleri ve yönetecek hakemlerin listesi ile birlikte Süper Lig puan durumu haberimizde.
14:4911 Şubat 2017
Günün İçinden
Süper Lig puan durumu – 20 hafta maç sonuçları ve maç programı
Süper Lig puan durumu, dün akşam oynanan Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçından sonra merak ediliyor. Beşiktaş'ın deplasmanda Karabükspor'a 2-1 yenilmesi sonrasında Süper Lig 20. haftasında puan durumu nasıl şekillenecek? Lider değişecek mi? Süper Lig 20. haftasında maçların programları, saatleri ve yönetecek hakemlerin listesi ile birlikte Süper Lig puan durumu haberimizde.

Süper Lig 20. hafta maçları dün akşam oynanan Kardemir Karabükspor – Beşiktaş maçı ile başladı. Süper Lig’de lider olan Beşiktaş, Karabükspor deplasmanında şok bir yenilgi aldı. Daha önce de Galatasaray’ı da 2-1 yenmeyi başaran Karabükspor, Beşiktaş’ı da yenerek Süper Lig’in 20. haftasına damgasını vurdu. Öte yandan Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1 – 1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Peki Süper Lig’de diğer maçların saatleri, hakemleri nasıl? Süper Lig puan durumu Beşiktaş’ın yenilgisinden sonra nasıl şekillendi?

10 Şubat Cuma
19.00 Kardemir Karabükspor 1-2 Beşiktaş: Halis Özkahya
11 Şubat Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor 3 – 0 Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.00 Osmanlıspor 0 – 1 Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Bursaspor 1-1 Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 Şubat Pazar
13.30 Akhisar Belediyespor – Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor – Antalyaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray – Kayserispor: Hüseyin Göçek
13 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantepspor – Adanaspor: Cüneyt Çakır

SÜPER LİG PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.20135240172344
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK19126137122542
3.GALATASARAY A.Ş.19123438182039
4.FENERBAHÇE A.Ş.20106439192036
5.ANTALYASPOR A.Ş.199462322131
6.TRABZONSPOR A.Ş.209382021-130
7.BURSASPOR208482222028
8.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ206952322127
9.ATİKER KONYASPOR197662323027
10.KARDEMİR KARABÜKSPOR208392428-427
11.GENÇLERBİRLİĞİ195861719-223
12.KASIMPAŞA A.Ş.1963102129-821
13.AYTEMİZ ALANYASPOR2063112940-1121
14.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR195681124-1321
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1954102031-1119
16.ADANASPOR A.Ş.1945101926-717
17.KAYSERİSPOR1944111832-1416
18.GAZİANTEPSPOR1832131534-1911

 

Son güncelleme: 12:2412.02.2017
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