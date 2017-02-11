Süper Lig puan durumu – 20 hafta maç sonuçları ve maç programı

Süper Lig 20. hafta maçları dün akşam oynanan Kardemir Karabükspor – Beşiktaş maçı ile başladı. Süper Lig’de lider olan Beşiktaş, Karabükspor deplasmanında şok bir yenilgi aldı. Daha önce de Galatasaray’ı da 2-1 yenmeyi başaran Karabükspor, Beşiktaş’ı da yenerek Süper Lig’in 20. haftasına damgasını vurdu. Öte yandan Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1 – 1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Peki Süper Lig’de diğer maçların saatleri, hakemleri nasıl? Süper Lig puan durumu Beşiktaş’ın yenilgisinden sonra nasıl şekillendi?
10 Şubat Cuma
19.00 Kardemir Karabükspor 1-2 Beşiktaş: Halis Özkahya
11 Şubat Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor 3 – 0 Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.00 Osmanlıspor 0 – 1 Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Bursaspor 1-1 Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 Şubat Pazar
13.30 Akhisar Belediyespor – Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor – Antalyaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray – Kayserispor: Hüseyin Göçek
13 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantepspor – Adanaspor: Cüneyt Çakır
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|20
|13
|5
|2
|40
|17
|23
|44
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|19
|12
|6
|1
|37
|12
|25
|42
|3.GALATASARAY A.Ş.
|19
|12
|3
|4
|38
|18
|20
|39
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|20
|10
|6
|4
|39
|19
|20
|36
|5.ANTALYASPOR A.Ş.
|19
|9
|4
|6
|23
|22
|1
|31
|6.TRABZONSPOR A.Ş.
|20
|9
|3
|8
|20
|21
|-1
|30
|7.BURSASPOR
|20
|8
|4
|8
|22
|22
|0
|28
|8.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|20
|6
|9
|5
|23
|22
|1
|27
|9.ATİKER KONYASPOR
|19
|7
|6
|6
|23
|23
|0
|27
|10.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|20
|8
|3
|9
|24
|28
|-4
|27
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|5
|8
|6
|17
|19
|-2
|23
|12.KASIMPAŞA A.Ş.
|19
|6
|3
|10
|21
|29
|-8
|21
|13.AYTEMİZ ALANYASPOR
|20
|6
|3
|11
|29
|40
|-11
|21
|14.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
|19
|5
|6
|8
|11
|24
|-13
|21
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|19
|5
|4
|10
|20
|31
|-11
|19
|16.ADANASPOR A.Ş.
|19
|4
|5
|10
|19
|26
|-7
|17
|17.KAYSERİSPOR
|19
|4
|4
|11
|18
|32
|-14
|16
|18.GAZİANTEPSPOR
|18
|3
|2
|13
|15
|34
|-19
|11