Süper Lig puan durumu: Haftalar azalıyor çekişme sürüyor (PUAN DURUMU-HAFTANIN MAÇLARI)

Bu hafta Süper Lig'de üst sıralardaki tüm takımlar fırsat tepti. Üç büyüklerin puan kaybettiği haftada Trabzonspor, Galatasaray'ın mağlup etti. Süper Lig'de haftanın puan durumu ve gelecek haftanın maçları haberimizde...

Bu hafta Süper Lig'de üst sıralardaki tüm takımlar fırsat tepti. Üç büyüklerin puan kaybettiği haftada Trabzonspor, Galatasaray'ın mağlup etti. Süper Lig'de haftanın puan durumu ve gelecek haftanın maçları haberimizde...

Süper Lig’de 25. hafta tamamlandı, üst sıralardaki takımların puan kayıpları yaşadığı haftada, Trabzonspor Galatasaray’ı mağlup ederek moral buldu ve üst sıralara tırmanma umudunu artırdı. Peki güncel puan durumu nasıl? Beşiktaş ve Başakşehir arasında kaç puan var? İşte haftanın puan durumu ve gelecek haftanın maçları…

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





HAFTANIN SONUÇLARI

17.03.2017 Cuma Fenerbahçe 2 – 3 Atiker Konyaspor 18.03.2017 Cumartesi Kasımpaşa 3 – 2 Osmanlıspor FK Kayserispor 3 – 4 Gaziantepspor Adanaspor 2 – 1 Akhisar Belediyespor Trabzonspor 2 – 0 Galatasaray 19.03.2017 Pazar Gençlerbirliği 1 – 0 Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir 3 – 3 Karabükspor Bursaspor 1 – 3 Aytemiz Alanyaspor Antalyaspor 0 – 0 Beşiktaş

HAFTANIN MAÇLARI