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Süper Lig puan durumu: Haftalar azalıyor çekişme sürüyor (PUAN DURUMU-HAFTANIN MAÇLARI)

Bu hafta Süper Lig'de üst sıralardaki tüm takımlar fırsat tepti. Üç büyüklerin puan kaybettiği haftada Trabzonspor, Galatasaray'ın mağlup etti. Süper Lig'de haftanın puan durumu ve gelecek haftanın maçları haberimizde...
09:3120 Mart 2017
Günün İçinden
Süper Lig puan durumu: Haftalar azalıyor çekişme sürüyor (PUAN DURUMU-HAFTANIN MAÇLARI)
Bu hafta Süper Lig'de üst sıralardaki tüm takımlar fırsat tepti. Üç büyüklerin puan kaybettiği haftada Trabzonspor, Galatasaray'ın mağlup etti. Süper Lig'de haftanın puan durumu ve gelecek haftanın maçları haberimizde...

Süper Lig’de 25. hafta tamamlandı, üst sıralardaki takımların puan kayıpları yaşadığı haftada, Trabzonspor Galatasaray’ı mağlup ederek moral buldu ve üst sıralara tırmanma umudunu artırdı. Peki güncel puan durumu nasıl? Beşiktaş ve Başakşehir arasında kaç puan var? İşte haftanın puan durumu ve gelecek haftanın maçları…

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

puan-durumu-25-hafta

HAFTANIN SONUÇLARI

 

17.03.2017 Cuma
Fenerbahçe
2 – 3
Atiker Konyaspor
18.03.2017 Cumartesi
Kasımpaşa
3 – 2
Osmanlıspor FK
Kayserispor
3 – 4
Gaziantepspor
Adanaspor
2 – 1
Akhisar Belediyespor
Trabzonspor
2 – 0
Galatasaray
19.03.2017 Pazar
Gençlerbirliği
1 – 0
Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir
3 – 3
Karabükspor
Bursaspor
1 – 3
Aytemiz Alanyaspor
Antalyaspor
0 – 0
Beşiktaş

 

HAFTANIN MAÇLARI

01.04.2017 Cumartesi
Akhisar Belediyespor 13:30 Medipol Başakşehir
Aytemiz Alanyaspor 16:00 Kasımpaşa
Antalyaspor 19:00 Kayserispor
Karabükspor 19:00 Fenerbahçe
02.04.2017 Pazar
Osmanlıspor FK 13:00 Gaziantepspor
Çaykur Rizespor 16:00 Trabzonspor
Atiker Konyaspor 19:00 Bursaspor
Beşiktaş 19:00 Gençlerbirliği
03.04.2017 Pazartesi
Galatasaray 20:00 Adanaspor

 

Son güncelleme: 09:3320.03.2017
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