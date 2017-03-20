Süper Lig puan durumu: Haftalar azalıyor çekişme sürüyor (PUAN DURUMU-HAFTANIN MAÇLARI)

Süper Lig’de 25. hafta tamamlandı, üst sıralardaki takımların puan kayıpları yaşadığı haftada, Trabzonspor Galatasaray’ı mağlup ederek moral buldu ve üst sıralara tırmanma umudunu artırdı. Peki güncel puan durumu nasıl? Beşiktaş ve Başakşehir arasında kaç puan var? İşte haftanın puan durumu ve gelecek haftanın maçları…
HAFTANIN SONUÇLARI
|17.03.2017 Cuma
|Fenerbahçe
|2 – 3
|Atiker Konyaspor
|18.03.2017 Cumartesi
|Kasımpaşa
|3 – 2
|Osmanlıspor FK
|Kayserispor
|3 – 4
|Gaziantepspor
|Adanaspor
|2 – 1
|Akhisar Belediyespor
|Trabzonspor
|2 – 0
|Galatasaray
|19.03.2017 Pazar
|Gençlerbirliği
|1 – 0
|Çaykur Rizespor
|Medipol Başakşehir
|3 – 3
|Karabükspor
|Bursaspor
|1 – 3
|Aytemiz Alanyaspor
|Antalyaspor
|0 – 0
|Beşiktaş
HAFTANIN MAÇLARI
|01.04.2017 Cumartesi
|Akhisar Belediyespor 13:30 Medipol Başakşehir
|Aytemiz Alanyaspor 16:00 Kasımpaşa
|Antalyaspor 19:00 Kayserispor
|Karabükspor 19:00 Fenerbahçe
|02.04.2017 Pazar
|Osmanlıspor FK 13:00 Gaziantepspor
|Çaykur Rizespor 16:00 Trabzonspor
|Atiker Konyaspor 19:00 Bursaspor
|Beşiktaş 19:00 Gençlerbirliği
|03.04.2017 Pazartesi
|Galatasaray 20:00 Adanaspor