Süper Loto sonuçları 12 Ocak: Büyük İkramiye 14 milyona gidiyor!

12 Ocak Süper Loto sonuçları MPİ tarafından ilan edildi ve bu 482. hafta çekilişinde yine kimse altı bilmeyi başaramadı. Ocak ayının ikinci Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye 12 milyona yaklaştı ki önümüzdeki hafta büyük ikramiyenin 14 milyonu bulması bekleniyor.

12 Ocak Süper Loto sonuçları MPİ tarafından ilan edildi ve bu 482. hafta çekilişinde yine kimse altı bilmeyi başaramadı. Ocak ayının ikinci Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye 12 milyona yaklaştı ki önümüzdeki hafta büyük ikramiyenin 14 milyonu bulması bekleniyor.

12 Ocak tarihli Süper Loto sonuçları şaşırttı. 7 çekiliştir sahibini bulamayan büyük ikramiey 12 milyona yaklaştı. Büyük ikramiyenin büyümesi ile önümüzdeki hafta katılımın daha da artması büyük ikramiyenin 14 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Peki bu hafta diğer ikramiye kalemlerinde kazanılan para miktarı nedir? İşte haftanın numaraları ve ikramiye dağılımı…

482. haftanın numaraları: 8, 13, 15, 21, 22, 26

Bu numaraların ardından Süper Loto’yu hiç kimse bilemezken 11.828.419,79 TL gelecek haftaya devretti. Böylelikle Süper Loto 7. kez devretmiş oldu.

Süper Loto'da kazanılan diğer ikramiye miktarlarının dağılımı şöyle; 5 bilen 67 kişi 10.171,25 TL, 4 bilen 4.322 kişi 169,00 TL, 3 bilen 89.097 kişi ise 14,20 TL ikramiye kazandılar.