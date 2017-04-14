Süper Loto sonuçları 13 Nisan: İşte Milli Piyango Süper Loto 495. hafta sonucu ve sayıları

Süper Loto sonuçları dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayın yapılan çekilişi ile belli oldu. Binlerce kişinin 20 milyon lira devir eden Süper Loto oynamak için uzun sıralar oluşturduğu 13 Nisan çekilişinde iki talihli kişi altı bilip büyük ikramiyeyi paylaştılar. Peki Süper Loto 495. haftada hangi sayılar çıktı? Altı bilenler hangi ilden çıktı? İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

Süper Loto sonuçları belli oldu. 9 haftadır devir eden ve 26 milyonu bulan ikramiyesi ile Süper Loto sonuçları dün akşam heyecanla beklendi. Binlerce insan zengin olmanın hayaliyle oynadığı Süper Loto kuponları ellerinde çekilişi izlediler. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 13 Nisan 2017 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçlarına göre haftanın şanslı sayılarını tutturan iki talihli insan yaklaşık onüçer milyon lira ikramiye kazandılar. Peki Süper Loto’da hangi numaralar çıktı? İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 NİSAN

Süper Loto 495. hafta kazandıran numaraları; 4, 11, 30, 41, 47, 51 olarak belirlendi.

Süper Loto 13 Nisan çekilişinde altı bilen iki kişi 13 milyon 10 bin 889 lira on beşer kuruş ikramiye kazandılar. Süper Loto’nun talihlilerinin kuponlarını Mersin’in Erdemli ile Kayseri’nin Kocasinan ilçelerindenki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Süper Loto 495’inci hafta çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyeler ise şöyle; 5 bilen 135 kişi 12 bin 844 lira, 4 bilen 8 bin 691 kişi 213 lira 80’er kuruş, 3 bilen 193 bin 309 kişi 16 lira 65’er kuruş ikramiye alacak.

SÜPER LOTO’DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Loto 494. haftanın kazandıran numaraları; 4, 8, 14, 16, 32, 49 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 6 Nisan 2017 tarihli Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 20 milyon 449 bin 409 lira doksan yedi kuruş olan ikramiye haftaya devir etti.

Süper Loto’nun 494. hafta çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 117 kişi 10 milyon 431 lira onar kuruş, 4 bilen 8 bin 70 kişi 162 lira yetmişer kuruş ile 3 bilen 158 bin 637 kişi 14 lira yirmişer kuruş ikramiye kazandılar.